「反送中傳槍響」入圍吳舜文新聞獎　《ETtoday新聞雲》記者目睹關鍵一刻

記者黃君瀚／台北報導

第34屆吳舜文新聞獎今（2）日公布入圍名單，《ETtoday新聞雲》突發記者黃彥傑以作品〈示威者闖維園「被港警包圍」 現場傳出槍響〉獲評審青睞，8張照片忠實記錄下香港2019年「831大遊行」和「929全球反極權大遊行」活動中，港警透過催淚彈、水炮、辣椒水強勢驅離反送中示威民眾的歷史性畫面。

▲《ETtoday新聞雲》突發記者黃彥傑紀錄下反送中831和929警民衝突現場，入圍第34屆吳舜文新新聞獎。（圖／記者黃彥傑攝）

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黃彥傑過去曾以平面攝影作品獲得第29屆吳舜文新聞獎，如今再得到第34屆入圍肯定，事隔4年手上的「武器」有了截然不同的樣貌，這次參賽的8張作品全是由手機拍攝，除了見證科技發展，也證明了鏡頭背後攝影師的思維和說故事能力才是最重要的。

黃彥傑受訪時謙虛表示，沒想過這次有機會入圍，畢竟手機拍下的照片比不上專業的相機，不過現今新聞講求時效性，手機拍完照片馬上就能發稿，不用像過去得先停下來找地方傳檔進電腦，「能入圍很開心，作品有被看到，以後再繼續努力！」

▲2019年8月31日香港示威。（圖／記者黃彥傑攝）

2019年8月31日，反送中最初從2個宗教集會活動，演變成上環站至天后站的大遊行，最後爆發大型警民衝突。黃彥傑當晚目擊，示威者聚集在軒尼詩道警總外，並投擲汽油彈點燃，隨後警民衝突爆發，警察施放催淚彈、噴辣椒水驅離；此外，亦有示威者闖入維多利亞公園，結果遭港警包圍，現場一度傳出槍響。

2019年9月29日「全球連線、共抗極權」遊行中，香港中西區午後爆發多起衝突，警方於灣仔天橋上發射橡膠子彈和催淚彈，黃彥傑捕捉了驅離現場，政府總部外水炮車噴射藍色水柱、警方壓制示威者等畫面。

第34屆吳舜文新聞獎攝影類共有5件作品入圍，分別是《ETtoday新聞雲》黃彥傑〈示威者闖維園「被港警包圍」 現場傳出槍響〉、《今周刊》蕭芃凱〈香港，不再是香港了！〉、《慈濟月刊》蕭耀華〈獅子山下自由行〉、《聯合報》林澔一〈新威脅心距離〉和《報導者》陳朗熹〈香港反修例運動 – 烈火黑潮〉。

▼2019年9月9日香港「全球反極權大遊行」。（圖／記者黃彥傑攝）