高雄5死惡火／FB大頭貼停在2015年…暖醫黃彥傑「大手拉小手」　表達為父喜悅

▲醫師黃彥傑臉書大頭貼放著「大手拉小手」的溫馨照，不難看出黃彥傑相當愛小孩。（圖／翻攝黃彥傑臉書）

記者莊智勝／高雄報導

高醫前院長賴文德位於三民區大連街住處3日清晨傳出嚴重火警，一場惡火一夕之間奪走5條人命。賴文德一家堪稱醫師世家，女婿黃彥傑在健仁醫院家醫科擔任主任，臉書大頭貼還放著2015年6月8日大寶剛出生時「大手牽小手」的溫馨照片，當時好友紛紛湧入恭喜黃爸爸初為人父的喜悅，豈料5年後的一場大火竟狠狠燒碎天倫夢。

高雄市三民區大連街一棟透天民宅3日一早傳出大火，警消趕抵現場後，率先於3樓處救出高醫前院長賴文德夫婦，但賴的女兒、女婿以及3名外孫仍受困4樓臥室，待一家5口獲救後已經沒有生命徵象，經送醫搶救後仍然宣告不治。

▲一家五口當時所在的4樓處被燒得面目全非。（圖／記者吳奕靖攝、地方中心翻攝）

賴文德從醫經驗豐富，是心臟科權威，女兒賴韋安跟隨父親腳步從醫，女婿黃彥傑也在健仁醫院家醫科服務，一家人堪稱醫師世家。在噩耗傳出後，黃彥傑同事私下表示，黃醫師的臉上總是掛著笑容，對每一件事都充滿熱心，人非常、非常、非常好，「我們永遠不會忘記『微笑家醫黃彥傑』招牌的暖男笑容！」

黃彥傑臉書大頭照還停留在2015年6月8日，當天黃醫師上傳了一張「大手牽小手」的照片，初為人父的喜悅溢於言表，當時好友們還一一道賀，「神童見手不見尾」、「幸福又滿足」、「好溫暖的感覺」、「恭喜黃爸爸！」豈料5年後的一場大火，竟讓這幸福的一家人從此破碎，令人相當扼腕。

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▼同事私下難過地表示，「永遠不會忘記黃醫師的招牌暖男笑容」。（圖／翻攝醫院官網）