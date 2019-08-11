2019最夯畢業歌MV出爐！高校生拚熱血唱青春...自爆要重考了

▲新竹高中同學們上台表演創作曲《沙漏Semicolon》。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

「 ETtoday Xperia 1 2019高校畢業歌直播發表會」今（11日）在三創生活園區CLAPPER STUDIO盛大舉行，27組學生齊聚、超過350位同學，最受喜愛的畢業歌MV前5名的同學們熱血登台秀出實力，唱出一句句青春的夢想和勇氣。

今天現場特別邀請到情歌王子周興哲、饒舌新人OSN高爾宣和金曲歌王林宥嘉擔任頒獎嘉賓。前5名包括新竹高中、新竹女中、建國中學、高雄女中和西苑高中。會場擠滿來自全台年輕學子，除前5名，他校同學也輪番上台演唱創作曲。

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▲不少其他學校同學都說，最期待新竹高中表演。（圖／記者林敬旻攝）

以17498票奪下第1名的新竹高中創作曲《沙漏Semicolon》，是透過流沙意象，表明將逝去的高中，同時利用樂團的方式，呈現與熱音社的連結，希望以沙漏即將反轉的意義。主唱也是作詞者陳宇祥說，這首歌有逗號和句號意思，高中看起來結束了是句號，但進入下階段是逗號，因為有新的開始。

竹中沙漏獲不少人讚賞，連其他學校同學在台下都說，今天最期待的就是竹中的表演。主唱陳宇祥更cue觀眾，要大家進副歌一起唱，就像是個明日之星。作曲之一黃子君說，在男校想改變不一樣的觀點，便用含蓄沒有這麼直接的抒情去表達對身邊朋友的情感。陳宇祥受訪提到，今年考完學測開始寫歌，首次嘗試創作有好成績很意外，最終目的想讓很多人能有共鳴，最想對社團成員說，接下來人生道路能帶著充滿能量的動力往前邁進。

▲▼新竹女中同學說，創作曲《航》是希望送給自己的一份禮物。（圖／記者林敬旻攝）

新竹女中《航》以17418票拿下第2名，成員指出創作主旨是「成長」，青春這條旅途就像航行在大海中的一艘船，總會遇上暴風雨，但雨後的彩虹中總能找到方向，而《航》意味著在與青春離別後，面對未知未來的勇氣與希望。主唱張翊婕透露，做畢業歌是很多人的夢想，過程有很多困難，也曾很難受的大家抱在一起哭，團隊所有人不管彼此認識與否，會互相鼓勵，創作這首歌目的不是得獎，是想送給自己在成長路上，無論快樂難過的一份回憶禮物。

▲▼ 建國高中創作曲代表高中最後一哩路，及學校制服沙漠顏色。（圖／記者林敬旻攝）

建國中學超有意境的創作曲《漠章》以16286票獲第3名。同學說，這首歌代表高中最後一哩路，及學校制服沙漠顏色，象徵每個建中生的回憶沙海，是一段無法忘懷的青春末章，更是準備奔向未來的人生序章。不過有同學自爆團隊是重考戰隊，詞曲創作者之一何東偉說明，6個團員中，當時有4個人還要準備7月指考，所以滿意外能獲得好成績，因為其實團隊沒有用盡全力投入，但作品出來有很多貴人支持，很享受這次經驗，激發未來想要做出更多和音樂相關且更好的作品。

▲韓乃欣代表高雄女中獨自登台演唱。（圖／記者林敬旻攝）

高雄女中《走吧》以15708票拿下第4名，主唱韓乃欣獨自一人上台表演，唱出青春的模樣和倔強。她說雖然其他成員今天無法一起，但心都同在，更謝謝同學高中時期的陪伴，能一起寫出這首歌很不可思議。韓乃欣也分享這首是學測後開始寫，只有不到2個月時間要完成，經過這次也了解到創作很不容易，所以「尊重原創」非常重要。但就像這首歌理念，儘管面對的是那樣的艱難，總有一天都會成為心目中的模樣。

▲西苑高中學生感性說向大家說，不要成為別人眼中的自己。（圖／記者林敬旻攝）

第5名西苑高中以《我們，我們》拿到14379多票，同學分享在做這首歌時，是抱著不要被別人的框架框住，要走出自己的路，就像電影漫威裡的角色金鋼狼說的「不要成為別人眼中的自己」。這首歌帶著不捨卻洋溢著祝福，祝福能帶著彼此贈與的勇氣、撇除外人的眼光，成就更好的我們。作曲的孫名妤也說，跟大家一起創作很有意義，可以藉此認識到不同的朋友。30所高中最後大合唱2019畢業歌《飛鳥》，氣氛超動人，以最完美的姿態結束這一人生回合，準備一起邁向更好的未來。