畢業歌發表會華麗卡司曝光！林宥嘉、周興哲、高爾宣接力演唱

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2019高校畢業歌直播發表會即將在8月11日登場，今年嘉賓有地表最帥老爸跟聲林最暖樹導師之稱的林宥嘉；今年初首次攻蛋就秒殺的創作才子周興哲，也將帶著師妹鄭心慈一起到現場同樂，同時，曾代表萬芳高中製作畢業歌的抒情饒舌新星高爾宣，將首次在畢業歌發表會出演，近距離與學生接觸。

▲2019高校畢業歌直播發表會出席嘉賓林宥嘉、周興哲、高爾宣、鄭心慈、鄭可強、許維芳。



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另外，還有聲林之王人氣爆棚選手小烏龜鄭可強以及高校女神許維芳都將到場獻唱！發表會表演陣容誠意滿分！除此之外，更重金禮聘三金星光大道主持人DJ Dennis，以及最受年輕人喜愛的女神熊熊，到現場和大家一起開畢業音樂趴，「重量級」表演嘉賓與主持人，絕對嗨翻現場！

▲林宥嘉擔任2019高校畢業歌壓軸表演嘉賓。（圖／經紀人提供）



DJ Dennis和熊熊擔任這次活動主持人，表演歌手包含林宥嘉、周興哲、鄭心慈、高爾宣OSN、鄭可強、許維芳等年輕人喜愛的超強卡司。其中高爾宣和許維芳跟高校畢業歌淵源很深，高爾宣曾是畢業歌參賽學校學生，在高中時期就展現了他強大的創作才能，許維芳更是因為在高校畢業歌中與男學長演唱《夢想藍圖》，備受關注，擁有一群死忠粉絲，更有了「高校女神」的稱號，8月11日他們將到場表演，用行動支持高校畢業歌活動，同時也告訴同學們只要不放棄夢想，就能成功！

▲Dennis、熊熊擔任2019高校畢業歌主持人。（圖／經紀人提供）



高校畢業歌MV人氣票選進行至7月30日止，最終獲得前五名的學校，分別為新竹高中、新竹女中、建國中學、高雄女中、西苑高中。「2019高校畢業歌直播發表會」8月11日全程於ETtoday新聞雲網站、App播出，敬請鎖定當天的直播，只要輸入活動通關密語，就有機會抽到大獎Switch遊戲機！