　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲嘉南賞鳥活動11/30開跑！穿越山海「邊跑馬拉松邊觀鳥」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼雲嘉南濱海國家風景區風景優美。（圖／觀光局雲管處提供）

▲觀光局雲管處舉辦馬拉松，跑者可邊跑邊賞鳥，還能欣賞自然美景。（圖／觀光局雲管處提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦「2020雲嘉南賞鳥系列活動」，包括生態旅遊與永續觀光國際論壇、2020臺灣國際觀鳥馬拉松及2020雲嘉南賞鳥生態旅遊等，將於11/30起陸續開辦。

觀光局表示，11月30日、12月1日兩日將舉行「生態旅遊與永續觀光國際論壇」，邀請產官學界的代表，共同探討臺灣永續觀光和賞鳥生態旅遊的未來發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼雲嘉南濱海國家風景區風景優美。（圖／觀光局雲管處提供）

▲▼雲嘉南濱海國家風景區風景優美。（圖／觀光局雲管處提供）

▲▼雲嘉南濱海國家風景區風景優美。（圖／觀光局雲管處提供）

12月5、6日兩日舉辦「2020臺灣國際觀鳥馬拉松」，是全臺唯一穿越山海，24小時不間斷，挑戰鳥友們的眼力、體力及耐力，刺激又不失有趣的搜尋鳥類活動。

而「賞鳥生態旅遊」是冬季候鳥到訪臺灣的戶外盛事，不論對象、不分老幼，邀請大家拿起望遠鏡，一起歡迎候鳥來臺作客。

▲▼雲嘉南濱海國家風景區風景優美。（圖／觀光局雲管處提供）

▲▼台灣擁有豐富的自然與鳥類生態（圖／觀光局雲管處提供）

▲▼雲嘉南濱海國家風景區風景優美。（圖／觀光局雲管處提供）

臺灣擁有特殊的地理環境以及氣候條件，不僅孕育了眾多鳥類，也因位處亞澳海線候鳥度冬遷徙的中繼站，每年也吸引了許多候鳥前來度冬。在這個面積僅有3.6萬平方公里的島上，共計有超過650種以上的鳥類，其中包含29種特有種、55種特有亞種，全世界約有十五分之一的鳥種可在臺灣觀察到，密度是亞洲第一，對國際賞鳥人而言，臺灣是賞鳥天堂。

觀光局自2012年起開始舉辦臺灣國際觀鳥馬拉松大賽，每年均得到國內外鳥友們的熱烈響應，2018年更獲得亞洲賞鳥博覽會執行委員會同意，舉辦第九屆亞洲賞鳥博覽會的國際盛事，共計邀請29國65個組織157位外賓，展出各國的珍貴生態旅遊與自然環境介紹。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
日性格男星驚傳「自宅輕生」身亡　享年43歲
快訊／酒駕奪命！台中騎士凌晨遭撞飛「濺血慘死」　醉男腿軟下跪
演桃太郎爆紅！女星遭3男綁架性侵　「逼拍不雅照」12歲出道毀
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

馬鈴薯新品種「種苗6號」有濃濃洋芋味　還能對抗晚疫病

牛肉麵風波不是衝著柯！沈富雄爆丁怡銘要拉這「終極大咖」

丁怡銘曾傳劈腿美女議員！宅神公開露骨情話：舌燦蓮花不輸丁允恭

雲嘉南賞鳥活動11/30開跑！穿越山海「邊跑馬拉松邊觀鳥」

日本、瑞士11款「鐵路便當」台灣買得到　有限量版冰河列車風味粽

梵高雨彈炸北北基宜！明變天「秋老虎」下週二來襲　高溫上看31℃

WHO無法排除台灣！　陳時中：台灣需要WHO，WHO同樣需要台灣

雄女借33張日治珍藏照　拖1年沒還說弄丟！研究生喊告：小偷學校

外送保險套等到崩潰！他狂喊「都5次了」　網爆笑認親：昨天是你

男大生慾火旺！每晚4次才能睡…崩潰求藥　醫秒拒絕：你會恨我

28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

金賢重5年官司勝訴了！　前女友控家暴反賠1億元

8歲繼子暖抱繼父！首次說我愛你　他「愣住→興奮」：終於等到了！

陳意涵嫌棄周興哲新買家電　直接大翻白眼：那個不是3C

吳東諺背著白家綺「狂親他25秒」！　她挺孕肚一看：實在太令人生氣

豆花妹自曝「被唐禹哲載去找阿璞」！　乾媽王彩樺認可他「是100分女婿」

馬鈴薯新品種「種苗6號」有濃濃洋芋味　還能對抗晚疫病

牛肉麵風波不是衝著柯！沈富雄爆丁怡銘要拉這「終極大咖」

丁怡銘曾傳劈腿美女議員！宅神公開露骨情話：舌燦蓮花不輸丁允恭

雲嘉南賞鳥活動11/30開跑！穿越山海「邊跑馬拉松邊觀鳥」

日本、瑞士11款「鐵路便當」台灣買得到　有限量版冰河列車風味粽

梵高雨彈炸北北基宜！明變天「秋老虎」下週二來襲　高溫上看31℃

WHO無法排除台灣！　陳時中：台灣需要WHO，WHO同樣需要台灣

雄女借33張日治珍藏照　拖1年沒還說弄丟！研究生喊告：小偷學校

外送保險套等到崩潰！他狂喊「都5次了」　網爆笑認親：昨天是你

男大生慾火旺！每晚4次才能睡…崩潰求藥　醫秒拒絕：你會恨我

馬鈴薯新品種「種苗6號」有濃濃洋芋味　還能對抗晚疫病

MLB首位球隊女總管　華裔伍佩琴主掌馬林魚

641萬台幣黃色藍寶堅尼當遊艇開　網：有錢買不到腦袋　

清純女師爆真面目！懷孕哺乳也偷吃　辦公桌「愛的打卡」全校散播

現省近千元！絕美玫瑰粉大同電鍋3490元→2699元

川普「沉默一週」疑首度承認拜登將繼任：誰知道下屆政府由誰執政

章定煊／紅單禁不禁？實價2.0即時揭露　預售搶更凶

香港4議員遭拔官　林鄭月娥：撥亂反正必要之舉！

牛肉麵風波不是衝著柯！沈富雄爆丁怡銘要拉這「終極大咖」

愛紗離婚2年牛郎店狂歡！　被3猛男「臉貼屁股嗨玩」服侍影片曝光

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

生活熱門新聞

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

台大5天3輕生！ 大四生曝「炸鍋」殘酷真相

男大生每晚4次才能睡…崩潰求藥　醫拒絕：會恨我

颱風雨彈炸全台！放晴時間點曝

埃及金字塔藏神秘數字「142857」！

台灣富豪都住哪？　網曝答案驚呆

屬虎桃花緣超級旺！12生肖「農10月」運勢曝

外送保險套等到崩潰　網爆笑認親

北北基防大雨　宜蘭升級豪雨特報

雄女弄丟33張珍藏日治老照片　研究生喊告

台大18師關懷文　因焦糖哥哥歪樓

梵高雨彈炸北北基宜！　「秋老虎」下週二報到

馬尾妹「脖子纏蛇」搭北捷！他直擊嚇壞

熊貓超市買麵包「過期2天」！她怒：退30元幹嘛

更多熱門

相關新聞

疫情後航運　從3部分先復甦

疫情後航運　從3部分先復甦

新冠肺炎肆虐全球，航空產業大受打擊，交通部民航局召集各航空公司及貨運承攬業者研討，重新佈局主要機場未來發展，預計未來復甦情況將朝「先國內線、後國際線」、「先商務客、後觀光客」的方向發展，航空業者建議，政府應朝簡化檢疫流程、縮短居家檢疫時間方向努力。

國旅新契機！郵輪跳環島...花蓮觀光注活水

國旅新契機！郵輪跳環島...花蓮觀光注活水

春節國旅補助草案出爐！最多補4500

春節國旅補助草案出爐！最多補4500

觀光局砸千萬　接待外籍生旅行

觀光局砸千萬　接待外籍生旅行

北市首推自由行補助1000元　最快12月上路

北市首推自由行補助1000元　最快12月上路

關鍵字：

觀光賞鳥雲嘉南

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

李威連13年哀傷悼念許瑋倫

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

台大5天3輕生！ 大四生曝「炸鍋」殘酷真相

黑男女友交往2年認感情出問題！

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

他「沿迴轉道行駛」挨罰1200…開單警：我也覺得不合理

女員工被開除　衝馬路長跪：別開除我

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

醫擅自切除「整根陰莖」　他醒來下面空空崩潰

男女Uber後座口愛　司機崩潰求救

男大生每晚4次才能睡…崩潰求藥　醫拒絕：會恨我

韓星出獄求復出！開IG下場超慘

更多

最夯影音

更多
28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安

28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安
同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年

屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面