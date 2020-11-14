雲嘉南賞鳥活動11/30開跑！穿越山海「邊跑馬拉松邊觀鳥」

▲觀光局雲管處舉辦馬拉松，跑者可邊跑邊賞鳥，還能欣賞自然美景。（圖／觀光局雲管處提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦「2020雲嘉南賞鳥系列活動」，包括生態旅遊與永續觀光國際論壇、2020臺灣國際觀鳥馬拉松及2020雲嘉南賞鳥生態旅遊等，將於11/30起陸續開辦。

觀光局表示，11月30日、12月1日兩日將舉行「生態旅遊與永續觀光國際論壇」，邀請產官學界的代表，共同探討臺灣永續觀光和賞鳥生態旅遊的未來發展。

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▲▼雲嘉南濱海國家風景區風景優美。（圖／觀光局雲管處提供）

12月5、6日兩日舉辦「2020臺灣國際觀鳥馬拉松」，是全臺唯一穿越山海，24小時不間斷，挑戰鳥友們的眼力、體力及耐力，刺激又不失有趣的搜尋鳥類活動。

而「賞鳥生態旅遊」是冬季候鳥到訪臺灣的戶外盛事，不論對象、不分老幼，邀請大家拿起望遠鏡，一起歡迎候鳥來臺作客。

▲▼台灣擁有豐富的自然與鳥類生態（圖／觀光局雲管處提供）

臺灣擁有特殊的地理環境以及氣候條件，不僅孕育了眾多鳥類，也因位處亞澳海線候鳥度冬遷徙的中繼站，每年也吸引了許多候鳥前來度冬。在這個面積僅有3.6萬平方公里的島上，共計有超過650種以上的鳥類，其中包含29種特有種、55種特有亞種，全世界約有十五分之一的鳥種可在臺灣觀察到，密度是亞洲第一，對國際賞鳥人而言，臺灣是賞鳥天堂。

觀光局自2012年起開始舉辦臺灣國際觀鳥馬拉松大賽，每年均得到國內外鳥友們的熱烈響應，2018年更獲得亞洲賞鳥博覽會執行委員會同意，舉辦第九屆亞洲賞鳥博覽會的國際盛事，共計邀請29國65個組織157位外賓，展出各國的珍貴生態旅遊與自然環境介紹。