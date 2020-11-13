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疫情衝擊國旅翻轉新契機！郵輪跳環島...花蓮衝出7萬上岸觀光潮

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▲探索夢號郵輪泊靠花蓮港23號碼頭，今年將為花蓮岸上觀光創造7萬餘遊客。（花蓮港務分公司提供）

探索夢號郵輪泊靠花蓮港23號碼頭，今年將為花蓮岸上觀光創造7萬餘遊客。（花蓮港務分公司提供）

記者王兆麟／花蓮報導

港商雲頂集團旗下的「探索夢」號投入台灣跳島航線後，今年8月4日至10月21日為花蓮港帶來15航次及37037人次跳島航線觀光人潮，並為當地觀光產業帶來蓬勃商機。此外，預計在今年10月24日起至年底止經營環島郵輪航線約20航次，約34400旅客人次，活絡國內旅遊。

面對全球疫情緊繃，郵輪經營型態將由國際航線逐步轉型至國內跳、環島郵輪航線，伴隨而來的將是國內郵輪旅遊需求大幅提升，跳島郵輪航線之推動，為國內旅遊帶來新契機，亦讓花蓮岸上觀光注入活水。

在因應國內旅客大幅成長的環境下，台灣各商港均不遺餘力地投入資源以維持場站服務品質，並藉由優質的場站提供，提升遊客的美好感受。以花蓮港為例，花蓮港為應國內郵輪旅遊需求大幅提升，已逐步改善通關設施，例如動線導引標誌及無障礙空間改善等，近期也將購置紅外線熱像儀以因應傳染病防治所需。

為提升服務品質，花蓮港務分公司爭取公車接駁班次、增加計程車排班量及於通關站販售特色商品等。面對未來每航次約1600人次的郵輪旅客量，花蓮港已備妥足夠能量，有信心讓旅客有愉快的旅遊體驗。

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