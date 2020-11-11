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跨年也能用！北市首推「自由行補助1000元」　最快12月正式上路

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▲▼台北101 2019跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市將推觀光補助方案，補助自由行、團客1000元。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

北市觀光產業受到新冠肺炎疫情衝擊，台北市長柯文哲9日透露，台北市將針對自由行、團客進行觀光補助，目前正在進行規劃當中。此次是北市首次針對自由行旅客做補助，之前皆是與中央安心旅遊合作，據了解，目前觀傳局初步規劃也是比照安心旅遊方案，補助自由行旅客來北市住宿能折抵1000元。

柯文哲9日赴台北市議會備詢，台北市議員江志銘提及，現在國外爆發第二波疫情，導致各國管制越來越嚴格，幾乎看不到盡頭，建議柯文哲應針對觀光產業或大飯店業者後續歇業潮做處理。

▲▼柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲當時表示，按照此趨勢看來，台灣必須採取更嚴格的邊境管制，卻也導致專門收外國觀光客的旅館非常慘，所以應想辦法轉型；北市府從現在開始到明年3月燈節結束的時間範圍內，會想一個「救急方案」。

關於柯文哲所謂的「救急方案」，北市觀傳局長劉奕霆解釋，已經在府內跟府級長官報告過，會做針對團客跟自由行的補助方案，如果確定可以執行，12月就能宣布，對自由行或團客都會有補助，到明年3月燈節結束為止，短時間內能幫忙就來幫忙。

台北市副市長蔡炳坤也補充，目前北市這段期間，從聖誕節到過年後總共有6項活動，包括跨年系列活動、西門計畫、聖誕新年愛無限、公館聖誕季、青山王祭、台北燈節，會串連整個台北市商圈。

據了解，北市補助觀光方案預計時間為2020年12月至2021年3月初燈節結束後，補助範圍分為2種，一種是自由行，一種是團客，目前初步規劃自由行會比照之前中央推的安心旅遊補助，每人來台北住宿就補助1000元，細節得等到申請網頁架設好後才能公布；團客則要透過旅行社申請，也同樣是補助1000元。

其實北市觀傳局之前就有「台北GO了沒」活動補助過團客，此次重點將是北市首度補助自由行旅客。之前北市都是按照中央推行的安心旅遊計畫，並且使用中央的系統，這次台北市政府自己推動自由行補助，還得花一段時間建立系統、架設網頁等，所以目前都還是初步規劃，最快會在11月底對外宣布正式方案細節。

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