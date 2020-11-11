春節國旅補助草案出爐！2/8起「55歲↑到5縣市玩」最多補4500元

▲交通部下月又將推出國旅補助。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部擬於12月起推出團體國旅補助方案，交通部長林佳龍今表示，編列經費共約6億元，另外也會於2月8日到13日推動春節孝親方案，觀光局表示，初步規劃補助對象為55歲以上國民，每房可補1500元、每人可用3次，適用縣市包括北北基桃竹。

觀光局旅宿組指出，將於2月8日到13日推出「春節孝親方案」，初步規劃補助對象為55歲以上國民，適用縣市包括北北基桃竹，民眾須向參與專案的旅宿預定孝親專案遊程，遊程包括交通與住宿，預計每房每晚可補1500元，每人憑身分證可申請3次補助。

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交通部擬於今年12月至明年1月底，因應旅遊淡季推出國旅團遊補助，惟因觀光基金水位見底、紓困3.0結餘有限，設下「以平日為主、2天1夜以上、每家旅行社限額」等補助3條件。

交通部整合國道客運、雙鐵等疏運事業及飯店旅宿業，擬於2月8至13日期間，仿效高鐵假期，與旅行業者合作推出「春節疏運孝親專案」。另外還要推動第四季紓困補助、類出國2.0、精緻旅遊等。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍表示，安心旅遊效益良好，但多集中在中南部、宜花東或離島，北部地區旅宿業經營仍相當困難，因此將整合疏運措施，推動春節疏運孝親專案，將雙鐵車票搭配觀光旅館等，提供優惠折扣。

林佳龍表示，類出國2.0已送交指揮中心，未來航空公司航班可在桃園機場起飛後，飛往台灣其他地區，最後再飛回桃園機場，等於民眾可在國內搭機「趴趴走」，從空中看見台灣，也能很快地到達旅遊目的地。

另外為了鼓勵精緻旅遊，林佳龍表示，將由各部會協調，配合明年的自行車旅遊年推動相關方案，交通部將邀集六都，召開交流座談會，討論如何由地方政府提供更好的國旅優惠，中央、地方一棒接一棒，維持國旅溫度。

關於本次紓困振興方案的經費來源，林佳龍說，這是過去立法院通過的紓困3.0與觀光局盤整的經費，且此波方案許多項目不需要太多費用，如類出國、疏運專案等，這些都是創新的產品，交通部也將協調各部會，盤整剩餘預算，推出有吸引力的遊程，他強調「柴火有限，要把錢用在刀口上」。

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