想出國玩還有得等！疫情後航運從「貨運、國內線、商務客」先復甦

▲疫情下出國旅行成為難以實現的夢想。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，航空產業大受打擊，交通部民航局召集各航空公司及貨運承攬業者研討，重新佈局主要機場未來發展，預計未來復甦情況將朝「先國內線、後國際線」、「先商務客、後觀光客」的方向發展，航空業者建議，政府應朝簡化檢疫流程、縮短居家檢疫時間方向努力。

民航局指出，疫情發生前，國際經濟因中美貿易戰、英國脫歐等因素，已有去全球化、區域化雙邊貿易、實體貨品需求降低、供應鍊重組等跡象；疫情發生後，則加速了這些過程。

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民航局場站組組長林宏憲指出，後疫情時代的機場發展趨勢，預期將由貨運開始復甦，再進展至客運逐步恢復。在機場發展上，臺灣應著重於物流設備之提升(如冷鏈與自動化設備等)、相關成本之降低與提升通關效率等。

▲許多航班都因疫情減班或取消。（圖／記者李毓康攝）

客運方面，林宏憲說，預期復甦情況將朝「先國內線、後國際線」、「先商務客、後觀光客」的方向發展，所以，短期作為上，航空業者建議政府應朝簡化檢疫流程、縮短居家檢疫時間方向努力。

林宏憲表示，因應此一趨勢，我國主要機場發展規劃也會適度調整，例如，為確保臺灣的航空貨運樞紐地位與競爭力，桃園國際機場應加緊提升機場貨運處理能量及自由貿易港區腹地充足性，其餘各國際機場亦應具備相應處理設施，確保貨流順暢，持續提升服務效能。

▲疫情後將先從商務旅客開始復甦。（圖／記者李毓康攝）

就長期的機場發展規劃而言，則應結合疾管署、民航、觀光與地方政府等部門，依ICAO、IATA建議規劃綠色通道與旅遊泡泡，並透過強化科技導入與智能管理，提高服務水準與通關效率，儘可能減少機場通關過程中的人與人接觸機會，降低開放間邊境帶來的風險，以期及早恢復國際觀光市場成長動能。

交通部已將民航局「臺灣地區民用機場2040年(目標年)整體規劃」提報行政院，民航局會持續關注後疫情時代機場發展趨勢及思維，並提出補充建議，以使機場發展能更符合航空業復甦需求。