重視新南向！文在寅東協與會湄公河5國：挹注300萬美元助經貿交流

▲南韓總統文在寅與東協湄公河流域5國展開領導人視訊會議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

越南河內舉行今年第37屆東南亞國協峰會（ASEAN），受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，南韓總統文在寅今（13）日下午與越南總理阮春福共同主持第2屆南韓－湄公河流域5國領導人視訊會議，共同討論區域合作方案，加深戰略夥伴關係。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，湄公河領域5國為越南、泰國、柬埔寨、寮國、緬甸，南韓與該5國在去年11月釜山東協峰會上成立首屆南韓－湄公河流域5國領導人會議，與會國共同締結「漢江與湄公河宣言」，期盼共同迎向繁榮的未來。

文在寅與阮春福表示，儘管今年經濟發展受疫情影響呈現停滯，然而南韓與湄公河諸國在今年的貿易量早已超越去年的水準，同時為了深化與擴大南韓與湄公河流域5國的合作力度，推出「南韓－湄公河合作基金」，南韓政府今年挹注300萬美元，預計明年增額至400萬美元。

▲南韓總統文在寅重視與東南亞各國經貿交流。（圖／達志影像）

此次會議中，以去年提出的文化與觀光、人力資源開發、開發農業與農村、基礎建設、通訊科技、環境、非傳統國家安全等7大項優先合作領域為中心，討論深化南韓與湄公河流域國家多方面的合作方案，並完成共同聲明。

文在寅提出以人為本的共同繁榮、強化地域合作、關係永續發展的戰略同伴等理念，懇請湄公河流域5國的支持與協助。

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