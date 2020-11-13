巨無霸！大韓航空收購韓亞航空「拼全球10大」　結果最快下周出爐

▲韓亞航空母公司陷財務危機，傳大韓航空有意收購。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球航空業蕭條，南韓第2大航空公司韓亞航空的母公司錦湖韓亞集團債台高築，原計畫由現代產業開發集團（HDC）收購，最後卻告吹，其主要債權人南韓產業銀行透露，南韓第1大航空公司大韓航空有意計畫收購，預計最快下周確定結果，若該項收購案生效，大韓航空有望成為全球第10大航空公司。

根據韓媒《News1》，南韓金融界人士昨（12）日透露，產業銀行目前正與大韓航空的母公司韓進集團協商收購韓亞航空相關事宜，目前計畫尋求先前現代重工業合併大宇造船的模式，向韓進集團投注資金，推動大韓航空合併韓亞航空。

韓亞航空1988年成立以後，32年來始終與大韓航空佔據南韓航空業的龍頭寶座，不過自從錦湖韓亞集團陷財務危機後，便開始債台高築，其鉅額負債、公司職員反對、新冠疫情等可能成為大韓航空收購過程中的絆腳石，若要完成所有收購程序，恐怕需耗費相當時日。

據悉，南韓政府曾於今年5月成立規模達40兆韓元的關鍵產業穩定基金，並發行約2000億韓元的3.5年期債券，由產業銀行管理，避免疫情爆發後航空業、造船業的倒閉潮，而韓亞航空在現代產業開發集團收購案告吹後，獲政府2.4兆韓元紓困金。

▲大韓航空若成功收購韓亞航空，將可望成為全球第10大航空公司。（圖／達志影像）

報導指出，大韓航空同樣也受到疫情衝擊，財務結構脆弱，目前正接受債權人團援助，不過其母公司韓進集團長年經營航空公司有成，早已累積龐大經驗，最快預計下周遞出認購意向書，而南韓政府也將於16日召開產業競爭力強化長官會議，討論各種收購方案。

若大韓航空成功合併韓亞韓空，可望打進全球前10大航空公司之列，去年大韓航空銷售額為12兆6834億韓元、韓亞航空為6兆9658億韓元。

根據《韓聯社》，南韓金融委員會副委員長都圭常（도규상）今（13）日針對大韓航空收購韓亞航空一事表示，「以常理來推論，若是不錯的方案，那麼政府沒有理由拒絕。」

大韓航空對此事持保留態度，不斷向外界表示目前仍無具體確定事項；不過根據南韓政府與業界預測，相關收購工作可能於近期展開。

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