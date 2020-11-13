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單日確診近2百例！南韓新冠疫情恐「再逼顛峰」...未戴口罩罰10萬

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▲▼南韓疫情又轉趨嚴峻，13日新增191起病例。（圖／達志影像）

▲南韓疫情又轉趨嚴峻，13日新增191起病例。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

秋冬交替之際，全球各地新冠肺炎（COVID-19）又將迎來新一波高峰，而南韓單日新增確診數逼近200例，連續6天維持3位數，突破近70天以來最高紀錄。對此，南韓防疫當局在1個月規勸期結束後，正式於今（13）日在大眾交通運輸、醫療院所、藥局、娛樂場所等實施強制配戴口罩政策，違者最高可處10萬韓元（約新台幣2500元）罰鍰，相關業者違法第1次處150萬韓元、第2次為300萬韓元。

根據《韓聯社》報導，新增病例多集中在首都圈的療養院、校園、地鐵站、職場、咖啡廳等，截至13日0時為止（當地時間），南韓防疫當局13日上午9時30分共通報191例新增確診者，其中162例為境內感染，29例為海外感染。目前南韓共累計28133例確診、488例死亡。

▲▼南韓加強宣導大眾運輸工具戴口罩，違者最高可罰10萬韓元。（圖／達志影像）

▲南韓加強宣導大眾運輸工具戴口罩，違者最高可罰10萬韓元。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈地區來看，首都圈新增113例（首爾佔74例、京畿道佔36例、仁川佔3例）；江原道新增23例；全羅南道新增9例；忠清南道新增7例；光州新增5例；慶尚南道新增2例；大邱、世宗、濟州島各新增1例。

從新增的群聚感染案來看，截至12日中午12時為止，首爾市龍山區國軍福祉團累計14例；首爾市銅雀區咖啡廳累計共9例，其中2例為員工、7例為來訪顧客。

而首爾市江西區保險公司累計46例；首爾市東大門艾斯希望照護中心（에이스희망케어센터）累計41例；首爾市江南區地鐵驛三站累計22例；首爾市江南區Lucky三溫暖累計48例；京畿道抱川市추산國小累計22例；京畿道軍浦市醫療院所與安養市療養院累計143例；大邱市西區大邱耶穌中心教會累計40例。

▲▼首爾地鐵票閘門放置宣導標語，強制義務配戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲首爾地鐵票閘門放置宣導標語，強制義務配戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

南韓防疫當局先前頒布義務配戴口罩政策，經過1個月的示範宣導期，終於從13日起開始正式實施，根據目前「社交距離防疫」第1階段，在大眾交通運輸、集會與遊行示威場合、醫療院所與藥局、療養院、日間與夜間保護設施、宗教設施，以及重點管理與一般管理等23種設施，皆須配戴口罩。

其中9項重點管理設施，包括酒吧、包廂式酒店等5項娛樂場所與卡啦OK、表演場、傳銷販賣宣傳館、餐廳與咖啡廳等14項一般管理設施，另外閱覽室、網咖、補習班、讀書咖啡廳、婚宴會所、靈堂、電影院、澡堂、就業訓練機構等，皆須配戴口罩。

▲▼首爾市府在街頭發起活動，宣導戴口罩政策。（圖／達志影像）

▲首爾市府在街頭發起活動，宣導戴口罩政策。（圖／達志影像）

另外，具高染病風險的的電話客服中心、物流中心、室內運動競技賽場、500人以上大型集會，也都得配戴口罩。

不過，由於口罩配戴政策規範界線模糊，游泳池、公共澡堂、三溫暖消費者質疑，是否在更衣室也須依規定戴口罩；而網咖業者則叫苦連天，釜山某業者表示，根本沒有足夠人力定期巡邏消費者是否有戴口罩。

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