海外聲譽大跌！ 翁山蘇姬大選仍勝出　率執政黨籌組緬甸新政府

▲緬甸實際領袖翁山蘇姬。（圖／路透社）



文／中央社

根據緬甸今天公布的官方大選結果，緬甸國務資政、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所屬執政黨「全國民主聯盟」已經贏得足夠的國會席次，可以組成下任政府。

路透社報導，8日大選的最新結果顯示，全國民主聯盟（NLD）已經確定在國會兩院取得籌組新政府所需的322席。

全國民主聯盟在已公布結果的412席中拿下346席，目前還有64席尚未公布結果。

這次順利勝選對翁山蘇姬來說將是一劑強心針，這位諾貝爾和平獎得主首任執政過程顛簸，難以符合公眾高度期望。

緬甸結束約50年嚴格的軍事統治後，2015年首度舉行自由選舉，全國民主聯盟當時也以類似的優勢勝出，翁山蘇姬肩負發展這個孤立半世紀國家的重任。即使到現在，根據軍政府執政期間所起草的現行憲法，她的政府必須在軍方介入下執政，尤其是維安和國防領域。

這次大選被視為人民對翁山蘇姬政府施政表現的一次公投。翁山蘇姬政府在國內人氣高，但在海外的聲譽一落千丈，因為她的政府被控放任軍方對少數族裔洛興雅穆斯林（Rohingya Muslim）犯下種族滅絕罪行，但當局否認。

根據部分官方結果，獲軍方支持的主要在野黨「聯邦團結發展黨」（USDP）贏得24席。

USDP在11日提出異議，要求儘快舉行新選舉，「為的是擁有一場自由公正的選舉，不受偏見和不公平競選活動影響。」

媒體今天未能立即聯繫上USDP發言人對此置評。

國內外觀察員表示，這場選舉順利落幕，沒有重大違規情事。

選舉委員會11日表示，違規指控都是來自少數參選者。全國民主聯盟也已要求提出相關證據，而軍方在稍早聲明中說這場選舉成功結束。