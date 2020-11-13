中國官方首賀拜登勝選　陸外交部：尊重美國人民的選擇

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

美國總統大選由民主黨拜登宣布勝出後，各國紛紛致電祝賀，中國官方也於13日，首次就此議題正面回應。中國外交部發言人汪文斌表示，「我們尊重美國人民的選擇，我們向拜登先生和哈里斯（賀錦麗）女士表示祝賀，同時我們理解美國大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。」

值得注意的是，雖中國外交部首次透過發言體系，正面祝賀拜登當選，但中國國家主席習近平仍尚未表態，對比英、法、德、日本、南韓、加拿大等國均第一時間祝賀，甚至致電通話，BBC報導曾直指，「對於美國總統大選，已有多國領導人恭賀拜登，但部份國家沉默。」但CNN報導也稱，中國、俄羅斯、墨西哥等國未表態，或與川普任期還有72天有關。

▲美國總統總統大選由民主黨籍拜登（Joe Biden）、賀錦麗（Kamala Harris）組合勝出。（圖／路透社）

汪文斌13日下午主持中國外交部例行記者會，有媒體提問，多國領導人包括聯合國秘書長均公開向拜登祝賀，中方對此有何評論。汪文斌回應說，「我們一直在關注美國國內和國際社會對這次美國總統選舉的反應。」

他表示，我們尊重美國人民的選擇，我們向拜登先生和賀錦麗女士表示祝賀，同時我們理解美國大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。

在此之前，汪文斌就曾在4日、9日等例行記者會上，面對過相關議題的提問，他在9日時的說法是，「我們注意到拜登先生已經宣布成功當選，我們理解大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。關於中方表態的問題，我們將按照國際慣例辦理。」

另對於中美關係，汪文斌說，中方歷來主張中美雙方應該加強溝通對話，在相互尊重的基礎上管控分歧，在互惠互利的基礎上拓展合作，推動中美關系健康穩定發展。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！

▼拜登勝選後習近平遲未表態，引發關注。（圖／路透社）