1.25兆軍購預算惹議　卓榮泰指示國防部澄清：避免親痛仇快不良後果

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨表示，根據美國國務院正式聲明，1.25兆裡面所納入的5項軍購案，金額大概3500億左右，其他不涉及軍事採購，掀起各界討論。對此，行政院長卓榮泰今（15日）在院會表示，針對外界以及特定人士以故意或不符合事實的發言引起討論，國防部必須要即時澄清、清楚說明，才不會讓這類言論阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果。

卓榮泰說，關於中央政府總預算以及「強化防禦韌性不對稱戰力採購計劃特別條例」及預算，至今還沒有在立法院順利付委審查，在前幾週的院會中對於所造成的影響以及實質上的妨礙，行政院已經做了相當多的說明。

卓榮泰指出，這當中包括國防部的752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，因應國際情勢發展及中共的機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性、維護國家安全刻不容緩，國防部所提的軍購特別條例及特別預算正是因應情勢發展，請國防部積極透過各種方式與朝野各黨團進行必要說明。

卓榮泰提到，針對外界以及特定人士以故意或不符合事實的發言引起討論，也必須要即時澄清、清楚說明，才不會讓這類言論阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部要積極向外界說明。