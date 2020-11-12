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商譽受損！皇家傳承牛肉麵免排隊了...訂單少三分之二

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▲▼皇家傳承牛肉麵。（圖／翻攝Google Maps）

▲皇家傳承牛肉麵。（圖／翻攝Google Maps）

記者邱茀濱／綜合報導

「皇家傳承牛肉麵」12日遭政院做圖聲稱使用萊牛，店家事後親上火線說明，在臉書提出檢驗證明並沒有使用。不過，店家商譽已因此受到影響，生意不復以往，訂單減少至少三分之二，甚至有客人致電狂罵，民眾認為政院應該向店家道歉。

據《聯合報》報導，到了晚餐尖峰時刻來到店家門口，卻不見以往大排長龍的盛況，死忠顧客林先生表示，以前6點多內用客人都會排到店外，但今天來用餐時，完全不用排隊，人真的少了很多。

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報導稱，顧客林小姐則表示她習慣外帶回家，但以前都要等上20分鐘，沒想到今天只等了大約7分鐘。雖然不用等上一段時間就能取餐，但這是用商譽換來的，民眾認為政院的做法不妥，應該要向商家致歉。

無辜店家受波及後，行政院發言人丁怡銘在臉書表示，他今晚跟立委羅致政來到皇家牛肉麵的老店，除了為今天記者會造成困擾，向店家陳老闆致歉之外，也親自下訂100份紅燒牛肉麵給同仁品嚐老闆的手藝。

另外，其他冠軍牛肉麵業者躺著也中槍，中午時間老闆突然接到許多消費者的電話，他認為政院發言人相當惡劣，濫殺他們這些無辜的小老百姓。而牛肉麵協會理事長也強調，美牛不等於萊牛，並要求政院道歉。

▲▼丁怡銘向業者致歉，親自下訂一百份紅燒牛肉麵。（圖／翻攝丁怡銘臉書）

▲丁怡銘向業者致歉，親自下訂一百份紅燒牛肉麵。（圖／翻攝丁怡銘臉書）

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