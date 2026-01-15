對美軍購遭質疑delay沒到貨　國防部曝實情：買全新武器就像預售屋

▲國防部發言人孫立方中將、戰略規劃司司長黃文啓中將13日接受媒體人范琪斐節目《行動代號2027》專訪。（圖／翻攝自YouTube／范琪斐的美國時間）

記者郭運興／台北報導

1.25兆軍購近日屢遭討論，外界更多次出現「軍購交貨了嗎、老是delay」等抱怨。對此，戰略規劃司司長黃文啓13日說明軍購從議約到交貨流程，他直言，美軍各軍種的安援機關，整合採購需求後分批議約，要算交運時程，應該是美軍跟廠商簽約後，才有辦法確定到底什麼時候交，「有簽約真正有delay的」，目前歸類是三項，這個概念就像買全新武器就像買預售屋，後續蓋到什麼程度，就付到什麼程度，並沒有不一樣。

更正外界對軍購到貨概念



國防部發言人孫立方中將、戰略規劃司司長黃文啓中將13日接受媒體人范琪斐節目《行動代號2027》專訪，被問到「軍購交貨了嗎、老是delay」等抱怨，黃文啓表示，先界定一下延遲這件事情，外界很容易把軍購的行為，簡單的界定成在知會國會拿到發價書之後，廠商就應該按照發價書的時間給我們，這個是有待更正的一個概念。

黃文啓解釋，因為去買的武器裝備除了特定的武器裝備，可能會針對需求特別對那一批去做，剩下的像反裝甲飛彈、人攜式防空飛彈、其他海空軍使用的彈藥，這不是專門針對國防部去買，而是由美軍各軍種的安援機關，整合他們包含美軍跟其他國家的採購需求之後，會分批階段去議約，按照這個邏輯來講，要算確定的交運時程，應該是美軍跟廠商簽約之後，才有辦法確定到底什麼時候交，如果說今天這個約根本就沒有簽，怎麼會有交易延不延宕的問題？

黃文啓表示，舉個例子，國家先進飛彈系統NASAMS，在前年10月份就已經知會國會，去年年初拿到預定的發價書，到了去年年底美國陸軍才跟廠商完成簽約，這前後有一年的議約時間，國防部也是到了去年年底才能夠確定這批NASAMS到底什麼時候要進來，這只是其中一個例子。

黃文啓指出，比如其像反戰車飛彈，必須要有一個批量，像國防部前一批買1700枚的拖式飛彈、400枚的標槍飛彈，是不可能專門幫忙做這些飛彈的，廠商一定會等到美國的陸軍陸戰隊還有其他國家採購到達一定的批量，一般來說大概5000枚以上的數量，才會一次議約，開始去做生產，如果沒有到達批量，通常安援機關就會先hold著，一直到批量夠了之後再去談。

黃文啓表示，國防部去採購的時候，還要考量到廠商的產能，過去在訂約的時候廠商就會告訴國防部有些時候往後延的原因，其實是因為其他國家採購相同品項擠壓了廠商產製的空間，所以不可能完全依照一開始發價書訂的時候給的那個時間，一定會做調整，所以會不斷的去做滾動式的修訂，確定的一個時間，基本上就是議約完成，美軍跟廠商簽完約之後，時間就會出來，這個時間點在立法院的預算書表上面就會反映出來。

已經有延遲的狀況就不會再付錢

黃文啓說，講到delay的這個事情，外界一直在引述六百多億的這個事情，自己先強調一下，如果有興趣看一下單子，應該就不會覺得有什麼delay，舉個例子，66架的F-16V BLK70是列為延宕的項目，但是事實上交運的時間是要到今年年底，其實這個時間還沒到，目前也已經56架在產線上，第一架也已經完成試飛，後續國防部會繼續敦促美方盡可能的趕上來，可是如果在這個時間就攻擊說是delay，那就在看在同一張單子裡面，M1A2T其實已經全部做完80輛已經到台灣了，28輛等著預算過了之後，付完戰車就交了，而11套海馬士已經交了、拖式飛彈1700枚交了、400枚的標槍也交了，其他的在今年度還有很多重要的軍購項目，大家一定會看到它很快進來，比如MQ-9B、火山布雷系統、魚叉海岸防衛系統這個部分，今年大家一定會看到陸陸續續的在交了。

黃文啓說，所以要去看一下整張單子，還有另外一個部分，就是剛剛講的還沒有簽約的，既然沒有簽約怎麼會有delay的問題呢？

被問到「有簽約真正有delay的到底佔了多少比例」？黃文啓表示，目前歸類是三項，一個是F-16V BLK70。第二個是重型魚雷，因為產能的關係數量原本就不大，簽約就耗了很久的時間，所以目前匡列是屬於delay的狀態。第三個是配合那個F-16V BLK70性能提升買的AGM-154C，因為是全新構型也去解釋過，所以嚴格定義上，目前跟美方修訂後發價書的期程表裡面，主要就是這三項處於delay的狀態。

黃文啓表示，但就是因為delay的狀態，所以F-16V前面三月就做了一次暫停支付的動作，AGM-154C跟重型魚雷的部分，目前都只有開始的專案管理費，還沒有開始付款，所以雖然處於delay，但還是會按照產製期程去支付。

黃文啓強調，這個概念就像去買預售屋一樣，全新武器就像買預售屋，如果是去買庫存品就像買新成屋或是舊成屋，當然新成屋、舊成屋付了錢就拿回來，可是預售屋，一定是依據個人的需求，就像剛剛講的不可能只有三戶人家就去蓋了，一定會到達一定數量之後，才會開始做興建的工作，後續當然就蓋到什麼程度，就付到什麼程度，國防整個軍購的邏輯也是這樣，並沒有不一樣。

黃文啓說，只是說現在有一個加強稽核的機制，國防部跟美方會先看裝備產製的狀況，如果說預判交期，已經有延遲的狀況，就不會再付錢，而且在聯邦儲備銀行的錢會繼續放，不會進美方的信託帳戶，那些是會生利息退回來國內的。