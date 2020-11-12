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預算淪水庫？3萬牛肉麵報公帳　時力：丁怡銘每月有「2.1萬特別費」

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▲▼行政院發言人丁怡銘。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人丁怡銘。（圖／記者陳家祥攝）

記者蔡文鈴／台北報導

行政院發言人丁怡銘為止血「萊克多巴胺牛肉」風波，12日下午到牛肉麵冠軍店「皇家傳承牛肉麵」致歉，還自掏腰巴花了3萬9千元買下100碗牛肉麵請同事吃，但卻被抓包「報公帳」，隨後丁怡銘再發聲明強調「會自己買單」。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智指出，發言人有特別費的預算，若說要自己買單但又打統編，預算淪為一種大水庫，審計部應該要動起來。

丁怡銘傍晚跟立委羅致政來到皇家牛肉麵的老店，除了為今天記者會造成困擾，向店家陳老闆致歉之外，也親自下訂100份紅燒牛肉麵給同仁品嚐老闆的手藝。

不過，這張收據被抓包是報行政院的統編03722403，不禁讓人質疑浪費納稅人的錢。對此，丁怡銘晚間聲明表示，今天來除了跟業者致意之外，也來享受他的手藝，自掏腰包拿信用卡請同仁代訂100份給所有的同仁吃。統編引起質疑的部分，是因為秘書習慣放統編，但這筆錢仍會自己出。

對此，邱顯智晚間在臉書表示，行政院因為政策議題攻防，牽拖抹黑店家，這很不應該；因為店家出示無萊劑檢驗，才避重就輕改口道歉，這有點難看；但是，買了100碗牛肉麵打上行政院統編，又說是習慣性打統編，其實是自己要買單，這就很嚴重了。

邱顯治指出，根據109年行政院預算，發言人特別費每月2萬1700元，如果發言人用剩下的特別費買，可能合法，但觀感不佳，如果打上統編，又說要自己買單，「這是另一種大水庫嗎？行政院可以這樣報帳嗎？」他呼籲審計部應該要動起來了。

▼丁怡銘買牛肉麵，遭抓包報公帳。（圖／翻攝丁怡銘臉書）

▲▼丁怡銘買牛肉麵，遭抓包報公帳。（圖／翻攝丁怡銘臉書）

▼丁怡銘向業者致歉，親自下訂一百份紅燒牛肉麵。（圖／翻攝丁怡銘臉書）

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