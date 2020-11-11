▲衛福部8項萊豬行政命令，12日可望送出委員會。（圖／路透）

文／中央社

衛環委員會召集委員、國民黨立委蔣萬安今天表示，攸關進口含萊劑美豬的8個行政命令委員會已討論很久，待明天討論結束後，委員會再決議是准予備查、不予備查，或是保留送交院會協商。

立法院社會福利及衛生環境委員會等5個委員會，今天聯席審查有關進口含萊克多巴胺美國豬肉的8個行政命令。

會議開始前，民進黨立法院黨團總召柯建銘與國民黨立法院黨團總召林為洲在會議室外先初步協商。國民黨團求政府盡快赴美查廠及新增萊豬進口貨品號列，不過藍綠並未達成共識；林為洲事後表示，國民黨團會讓行政命令逐案討論。

蔣萬安於會議休息時受訪指出，行政命令有3個月審查期限，計算起來萊豬相關的行政命令約於12月25日到期，委員會需要控制時程；即使可經立委提案延長審議，也需要看多數人是否同意，行政命令已經在委員會討論很久，就目前審議狀況來看，8項行政命令明天應可送出委員會。

蔣萬安表示，行政命令的審查結果端看立委決議，有3個可能的發展方向，准予備查後行政命令生效；若是不予備查，行政命令送回行政院，行政院再決定是否要重新修正提交；若是保留送交朝野協商，院會可能表決處理。

蔣萬安指出，這次的聯席委員會是兩天一次會，原則上還有一天可以充分討論，接下來會盡量讓議事更有效率的進行，因為立委的爭點很聚焦，會請行政部門彙整後再回覆立委的疑問。

蔣萬安表示，目前看起來，朝野的共識是要充分討論，因為多數民意依舊持反對態度，執政黨應該也希望能多聽各界的意見，如果無法阻擋含萊劑美豬的進口，至少要做好把關。他說，立委們在討論過程中，對標示、查驗以及配套措施等方面也提出很多質疑，讓行政部門了解到人力、經費與設備的不足處。

蔣萬安強調，行政命令送出委員會後，衛環委員會將安排其他專題報告，或排審食品安全衛生管理法修法草案；因為法律的位階高於行政命令，如果修法通過，行政命令就會失效，將以此把關食安。

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