　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

衛福部8項萊豬行政命令　12日可望送出委員會

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 豬。（圖／路透）

▲衛福部8項萊豬行政命令，12日可望送出委員會。（圖／路透）

文／中央社

衛環委員會召集委員、國民黨立委蔣萬安今天表示，攸關進口含萊劑美豬的8個行政命令委員會已討論很久，待明天討論結束後，委員會再決議是准予備查、不予備查，或是保留送交院會協商。

立法院社會福利及衛生環境委員會等5個委員會，今天聯席審查有關進口含萊克多巴胺美國豬肉的8個行政命令。

會議開始前，民進黨立法院黨團總召柯建銘與國民黨立法院黨團總召林為洲在會議室外先初步協商。國民黨團求政府盡快赴美查廠及新增萊豬進口貨品號列，不過藍綠並未達成共識；林為洲事後表示，國民黨團會讓行政命令逐案討論。

蔣萬安於會議休息時受訪指出，行政命令有3個月審查期限，計算起來萊豬相關的行政命令約於12月25日到期，委員會需要控制時程；即使可經立委提案延長審議，也需要看多數人是否同意，行政命令已經在委員會討論很久，就目前審議狀況來看，8項行政命令明天應可送出委員會。

蔣萬安表示，行政命令的審查結果端看立委決議，有3個可能的發展方向，准予備查後行政命令生效；若是不予備查，行政命令送回行政院，行政院再決定是否要重新修正提交；若是保留送交朝野協商，院會可能表決處理。

蔣萬安指出，這次的聯席委員會是兩天一次會，原則上還有一天可以充分討論，接下來會盡量讓議事更有效率的進行，因為立委的爭點很聚焦，會請行政部門彙整後再回覆立委的疑問。

蔣萬安表示，目前看起來，朝野的共識是要充分討論，因為多數民意依舊持反對態度，執政黨應該也希望能多聽各界的意見，如果無法阻擋含萊劑美豬的進口，至少要做好把關。他說，立委們在討論過程中，對標示、查驗以及配套措施等方面也提出很多質疑，讓行政部門了解到人力、經費與設備的不足處。

蔣萬安強調，行政命令送出委員會後，衛環委員會將安排其他專題報告，或排審食品安全衛生管理法修法草案；因為法律的位階高於行政命令，如果修法通過，行政命令就會失效，將以此把關食安。

其他人也看了這些...

陳吉仲指「萊豬副作用」影片造假　國民黨公佈來源狠打臉
坦言「絕不吃美豬」　蔡其昌：美豬太難吃、美牛太好吃
「政府互利互惠合作非常正當」　蘇貞昌避談主動開放萊豬

更多熱門新聞...

「萊劑」廠商前員工：瘦肉精副作用似安非他命　原廠提醒戴N95
外交部駁我主動開放萊豬　蔡壁如挺高嘉瑜：這種政府令人不恥！
外交部未否認主動開放萊豬　李來希痛批：自我作賤的政策

振興一下我們的美麗

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
iPhone 12 全系列「螢幕摔破」維修價出爐　最高近萬元
解放台灣空間！拜登「溫和攻陷中國」撂話：台獨挑戰爭美拒幫
斷開高國華！陳子璇近況照曝光..首吐恢復單身心聲
新竹少女輕生17次亡！消防小隊長偷抄電話遭控性侵　法官4點判
寵物雲商城雙11全館免運超狂買一送一！
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市2022「藍白合」？　李柏毅：市議員選舉才是主菜

蘇貞昌批「享受防疫又罵政府」　賴士葆：自我感覺良好到自戀

萊豬影片遭疑造假　藍營青年秀證據：那就是瘦肉精豬肉屠宰廠！

衛福部8項萊豬行政命令　12日可望送出委員會

勇鷹高教機增加試飛時間　可望再爭取下午時段

逾6成民眾憂本土新冠爆發　 江啟臣：大內宣無法掩蓋疫苗落後

中天換照需過3+1關　NCC公布「衛星頻道換照審查評分表」

江啟臣1122上街返萊豬：我們親美但更愛台灣　不該全盤接受要求！

抨擊綠營賭輸美大選還想硬拗　高思博：22日全民上凱道反萊豬

藍委：蘇貞昌民眾覺得你更煩！　圖解登「最討厭」首位原因

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾怨：車道被佔滿根本無法騎

吱吱左手擲遠直逼男生...對手要求驗尿　阿倉遭邱宇辰胯下爆頭「我不甘願」

不滿被當空氣！議員怒摔名牌　「趕自己出場」留縣長原地苦笑

北市2022「藍白合」？　李柏毅：市議員選舉才是主菜

蘇貞昌批「享受防疫又罵政府」　賴士葆：自我感覺良好到自戀

萊豬影片遭疑造假　藍營青年秀證據：那就是瘦肉精豬肉屠宰廠！

衛福部8項萊豬行政命令　12日可望送出委員會

勇鷹高教機增加試飛時間　可望再爭取下午時段

逾6成民眾憂本土新冠爆發　 江啟臣：大內宣無法掩蓋疫苗落後

中天換照需過3+1關　NCC公布「衛星頻道換照審查評分表」

江啟臣1122上街返萊豬：我們親美但更愛台灣　不該全盤接受要求！

抨擊綠營賭輸美大選還想硬拗　高思博：22日全民上凱道反萊豬

藍委：蘇貞昌民眾覺得你更煩！　圖解登「最討厭」首位原因

57歲視帝被傳罹癌！　現身癌症中心「憔悴身影曝光」…認了去檢測

清華女淚「沒讀書天份」！網暖心安慰　留言串一拉：頂大集中區？

想換門號又怕存入發票不見　財政部小編傳授2招「秘訣」

馬祖「東引火砲射擊」畫面曝...原險調整3天航班！協調後巧妙避開

CP值超高！不到3000元就可以買到各種經典保養的「倒數月曆」

香港4名立法會議員被取消資格　民主派15位議員決定總辭

飼料蓋意外翻開！　貪吃喵趁機「鱷魚張口」笑翻萬人：顏色正確

22歲非裔川粉摘下「美國小姐」后冠　支持擁槍權！

她擁「全球最大嘴巴」…張口塞進整個潛艇堡！　影片瘋傳進帳43萬

北市2022「藍白合」？　李柏毅：市議員選舉才是主菜

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

政治熱門新聞

豬隻吃瘦肉精影片曝　四隻顫抖、情緒激動

蔣月惠質問誰殺了李吉弘　潘孟安怒了

台海進入危險時刻？沈富雄豁出去賭了

北市首推自由行補助1000元　最快12月上路

川普開除國防部長　吳斯懷：背後原因是台灣隱憂

陳吉仲批瘦肉精副作用影片造假　國民黨公佈來源狠打臉！

韓國瑜神秘市長室曝光！未來換青年局進駐

為美選槓上周玉蔻　蔡詩萍氣到走人

2022北市假想選戰聲量曝　陳時中大勝藍白

毆女友、劈女星　政媒兄弟檔被控渣男

柯文哲對她好溫柔　靈堂一句話曝學姐失寵了

政院小編做網軍圖　柯酸蘇了不起

自詡「秦慧珠接班人」　他選議員遭連環爆黑料

蔡其昌：我吃美牛絕不吃美豬　

更多熱門

相關新聞

江啟臣：我們親美但更愛台灣 「不該全盤接受對方要求」

江啟臣：我們親美但更愛台灣 「不該全盤接受對方要求」

國民黨11日下午舉行中常會，黨主席江啟臣表示，國民黨始終主張深化對美合作，但合作並非指全盤接受對方的要求，而是要以國家利益及人民權益為最重要考慮，因為我們親美，但更愛台灣。

抨擊綠營賭輸美大選　高思博：全民上凱道反萊豬

抨擊綠營賭輸美大選　高思博：全民上凱道反萊豬

開放萊豬　李來希痛批外交部

開放萊豬　李來希痛批外交部

傳萊劑豬顫抖影片　謠言可關3天

傳萊劑豬顫抖影片　謠言可關3天

柯文哲嗆「最爛農委會主委」　陳吉仲回應了

柯文哲嗆「最爛農委會主委」　陳吉仲回應了

關鍵字：

萊豬衛福部

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

美民調網站「選舉結果變了」！RCP：拜登未當選

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

小A辣變性「3年男友反對到底」！心酸放棄結婚

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

紅燈看手機13秒罰1萬　女騎士神逆轉

32歲妻帶兒女走絕路！他提4份早餐進門目睹癱軟

邵雨薇大方認愛吳慷仁：現在很開心

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

獨／直擊中壢清秀妹乞討2hrs零進帳

上排牙掉光！瘦弱東北虎敲門求救

更多

最夯影音

更多
孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...
陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

應采兒嚴厲教兒子中文...Jasper哭了　「我不在乎你多大，你必須學會！」

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面