柯文哲嗆「最爛農委會主委」　陳吉仲：食安管理怎麼會跟我有關？

▲陳吉仲表示，食安管理怎麼會跟他有關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（11日）審查110年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算部分。國民黨立委李德維認為，很多人只是不希望萊豬進口，卻被民進黨冠上反美、傷害台灣。農委會主委陳吉仲自己提到，台北市長柯文哲說他是最爛的農委會主委，但農委會只負責照顧農民、產業。

李德維問陳吉仲是反美還是愛美？愛台還是害台？陳吉仲說只要對國家有正面幫助，都全面支持。李德維認為，民進黨邏輯很簡單，明年1月1日不讓萊豬進口就是害台、親中，就是反美，彷彿台美關係只靠萊豬，押寶萊豬，反對的人都不懂國際政治，是在傷害台灣。

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李德維說，假如民進黨執政黨邏輯可成立，但台灣現在部會首長就是反美國家隊，執政黨說國民黨反對是反美，只是爭執點的是萊豬不是美豬，去看內政部長徐國勇說警察不吃萊豬、國防部長嚴德發說軍人不吃萊豬、退輔會主委馮世寬說榮民不吃萊豬、教育部部長潘文忠說學生不吃萊豬，體育署長張少熙說選手不吃萊豬，問這是不是反美？

陳吉仲表示，「全國都不吃最好了，食農教育就成功了。」李德維認為陳吉仲這番話是反美，國民黨只是不希望萊豬進來就是舔共，要被列為反美國家隊，他直呼陳吉仲快要慘了。

陳吉仲接著對李德維說，「你知道我為什麼這麼黑？除了種田黑以外，剛又加上豬標章被黑，何其榮幸被這樣黑掉。」陳吉仲指出，柯文哲說他是「最爛的農委會主委」，因為各縣市食安管理到現在還不知道怎麼做，「但農委會只負責照顧農民、產業，食安管理怎麼會跟我有關係？」