抨擊綠營賭輸美大選還想硬拗　高思博：22日全民上凱道反萊豬

▲國民黨中常委高思博，直指綠營明顯押寶川普，還意圖將萊豬問題栽贓給國民黨。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

美國總統大選在激昂的氣氛中揭曉，國民黨中常委高思博列舉古往今來的事證，直指綠營明顯押寶川普，還意圖將萊豬問題栽贓給國民黨，未來台美關係顯將遭受強烈衝擊，因此籲請全民參與11月22日的萊豬大遊行。

高思博說，外界早就抨擊綠營押寶川普會當選美國總統，但政府領導階層總是矢口否認，但檢視綠營政治人物、親綠粉專、網紅、媒體等，在美國大選期間不斷透過臉書或節目，頻繁讚揚川普對台灣的貢獻，與大都支持拜登的國際社會輿論截然不同，台灣更是極少數公開支持川普的國家。尤其綠營名嘴、側翼、粉專，甚至起鬨傳播拜登私生活，包括他兒子戀童癖、亂倫等傳聞，高思博質疑難道拜登陣營會沒有聽到或沒有看到這些嗎？

高思博特地提出「華盛頓郵報」10月間的報導，台灣駐美代表處公開分享右派人士與第一夫人的推特貼文，遭到議論。我外交部竟回應是手滑誤觸所致，然而台灣官方押寶行為已被美國媒體公開認證。

高思博表示，十賭九輸，過往也不是沒有押錯寶的經驗，民進黨押錯寶並不可恥，但持續硬凹還把責任推託到在野黨上，就太令人無法接受。當務之急應該是坦然承認錯誤，想想怎麼修補台美關係，而不是繼續跳針否認自己賭輸的事實，不敢承擔押錯寶的責任與後果。

事實上，日前外交部在立院接受質詢時，竟揭露萊豬來台，是台灣政府的主動意願，高思博認為此事充分印證政府押寶川普，不惜以萊豬作為連任的賀禮，呼籲全民參與11月22日在凱道舉行的反萊豬大遊行，共同揭穿和阻擋綠營殘害人民健康的企圖。

・熱賣30年，跨越世代通通是粉絲

►案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍 冷血運將夜見飛顱狂繞

聽老刑警重回現場

YT影音版