國民黨貼「瘦肉精豬顫抖」影片　防檢局斥造假：已請警調偵辦

▲國民黨發萊豬顫抖影片，防檢局聲明散佈謠言可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下。（圖／翻攝中國國民黨KMT臉書）



記者許展溢／台北報導

國民黨臉書貼出瘦肉精有強烈副作用，讓豬隻飽受折磨影片。防檢局今（11日）下午聲明，近日臉書流傳及媒體報導「豬隻四肢顫抖、情緒激動」影片，指稱是食用萊劑飼料後之症狀乙案，要澄清，該影片原始來源是美國動物組織（Animal Outlook）用於探討該國豬隻屠宰流程，內容完全未提到豬隻使用瘦肉精等議題。

防檢局指出，然而「豬隻四肢顫抖、情緒激動」影片涉及將原始影片自行搭配不實的文字與旁白，導向與豬隻使用瘦肉精有關，已涉及誤導社會大眾，並造成社會恐慌。依據社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，散佈謠言足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

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防檢局強調，目前已蒐集有心人士在網路惡意散布假消息的證據，將移請警調單位偵辦，絕不容忍有人故意利用假消息造成社會恐慌與影響台灣養豬產業，另呼籲網友不要繼續轉傳這個錯誤的消息，以免違法受罰。

「嚴厲譴責假消息，有心人士請勿以身試法。」農委會主委陳吉仲也在臉書指出，有心人士自行配上不實的文字和旁白，張冠李戴魚目混珠，「我要嚴厲譴責這種故意誤導社會大眾的造假行為，同時我也已要求相關單位蒐集證據，絕不縱容假消息！」