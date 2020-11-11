江啟臣號召1122反萊豬：我們親美但更愛台灣「不該全盤接受要求」





▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨11日下午舉行中常會，黨主席江啟臣表示，國民黨始終主張深化對美合作，但合作並非指全盤接受對方的要求，而是要以國家利益及人民權益為最重要考慮，因為我們親美，但更愛台灣。

江啟臣表示，民進黨過去從國內到國外，刻意抹紅國民黨，引發對立情緒的做法，始終沒有間斷。對於剛剛結束的美國總統大選，國民黨的立場很簡單就是支持台美關係進一步深化合作，堅定「親美和陸」的路線。

江啟臣表示，眼見美國重要媒體以諸多訪談資料指稱民進黨在美國大選「押寶」共和黨的作法，而民進黨政府在滅火的同時，見到失望的台灣網民和失控的網軍攻擊AIT臉書，一發不可收拾，於是誣指國民黨「押中反美」，這根本就是民進黨在重複自己過去惡劣的「抹紅」行徑，社會大眾都看得出來，而且應該予以譴責。

江啟臣表示，大家知道民進黨如果不「抹紅」本黨，就少了政治動員的力量，但民進黨及其側翼政治組織應基於事實，以公允、不「雙標」的角度來進行政治攻防，絕不可以長期咨意妄為。

江啟臣說，不論民進黨如何刻意惡意攻訐，國民黨仍會堅持以維護中華民國主權、確保台海和平穩定為己任，反對兩岸官方以刻意升高衝突的策略，持續炒作仇視，破壞兩岸關係之中最重要的因素，那就是人與人之間的相互諒解與尊重。

江啟臣強調，特別是民進黨及其側翼以國民黨反對萊豬進口，作為國民黨「反美」的證據，更是令人感到他們已經黔驢技窮，找不出指控本黨「反美」的正當證據了。如果反萊豬就是「反美」，那麼全世界包括歐盟20幾國在內，有超過160個國家都「反美」。

江啟臣表示，國民黨始終主張深化對美合作，但合作並非指全盤接受對方的要求，而是要以國家利益及人民權益為最重要考慮，因為我們親美，但更愛台灣。

江啟臣表示，國民黨執政時，在美國政府壓力下，也只同意妥協到以「牛豬分離、排除內臟、三管五卡」的方式，進口美國30月齡以下的牛肉。這次蔡英文總統突襲式地宣布對美國含瘦肉精的牛、豬全面開放，也不顧國人使用豬肉的比例是食用牛肉的7倍，造成的影響甚鉅，顯然罔顧人民食安權益，所以國民黨將在11月22日下午走上街頭抗議蔡總統輕率、不負責的決策。