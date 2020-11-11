萊豬影片遭疑造假　藍營青年秀證據：那就是瘦肉精豬肉屠宰廠！

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨10日晚間公布豬隻食用瘦肉精後「四肢顫抖、情緒激動」影片，結果遭到農委會主委陳吉仲怒斥影片造假，防檢局也發出聲明表示，影片原始來源是美國動物組織（Animal Outlook）用於探討該國豬隻屠宰流程，內容完全未提到豬隻使用瘦肉精等議題，已協調警方偵辦。對此，國民黨政策會專員、前青年團長呂謦煒則在臉書反擊，影片提及的屠宰場豬隻，就是使用瘦肉精的屠宰場。

國民黨臉書10日揭露一段約20秒的影片，並寫下「這是瘦肉精豬隻的屠宰場，瘦肉精強烈的副作用讓豬隻飽受折磨，包含呼吸加快、肌肉顫抖，甚至因為熱衰竭而倒下」。

隔日陳吉仲受訪表示，國民黨公布的影片是不實消息，隨後國民黨公布來源打臉，影片是由動物展望組織(Animal Outlook)在2015年底所發布。防檢局11日下午發出聲明指出，該影片原始來源是美國動物組織（Animal Outlook）用於探討該國豬隻屠宰流程，內容完全未提到豬隻使用瘦肉精等議題。

防檢局強調，「豬隻四肢顫抖、情緒激動」影片涉及將原始影片自行搭配不實的文字與旁白，導向與豬隻使用瘦肉精有關，已涉及誤導社會大眾，並造成社會恐慌，已請警調單位偵辦。

對於影片的真實性，呂謦煒在臉書表示，根據國民黨提供的影片出處，影片本身的主題確實是動物福利組織 Animal Outlook 在探討屠宰豬隻過程的不人道。

呂謦煒指出，影片敘述提及這家屠宰場是美國明尼蘇達州的「Quality Pork Processors」，中國大陸自2014年起禁止含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，其中就包括出自這家「Quality Pork Processors」的豬肉，且中國在2015年開放了部分經認證沒含有萊克多巴胺的美國豬肉，也還是沒開放出自這家「Quality Pork Processors」的豬肉，也就是說，這家「Quality Pork Processors」始終堅持使用瘦肉精。

因此，呂謦煒強調，國民黨影片說這家屠宰場是「瘦肉精豬肉屠宰場」，毫無問題，而瘦肉精對豬隻存在副作用，則是美國FDA與農業部等單位都認證過的事實。

呂謦煒也質疑，大陸能堅持不進口瘦肉精豬肉，台灣就得進？瘦肉精連豬都不該吃，難道人就能吃？民進黨閃躲至今，不對台灣人民交代的問題，不面對人民質疑，卻動輒以假新聞假消息帽子扣人，「這就是傲慢的民進黨政府！」

▲豬隻使用萊克多巴胺產生副作用影響影片。（圖／記者翻攝自國民黨臉書）