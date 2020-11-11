台北行銷「設市百年」還在開會中　謝明珠：爆料者沒有認真在上班





▲台北市長辦公室主任謝明珠。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲辦公室主任謝明珠11日表示，設市百年整合行銷活動截至目前都在開會討論中，大家都會提出各種意見，每個人都是個人舉手，市長也曾說過有任何意見就舉手提議。

有週刊指出，目前柯文哲核心幕僚以行銷背景出身的謝明珠、台北市發言人陳智菡、民眾黨秘書長謝立功取代，其中謝明珠被市府人員爆料，曾針對北市設市百年系列活動指指點點，認為活動主視覺應讓全台北市都看得到，但因為活動早就結束1個月，讓在場首長質疑她狀況外。

對此，謝明珠也站出來反擊，她表示，爆料的內容完全與事實不符，「大家都會提出各種意見，不知道為什麼被叫做指指點點」，每個人都是個人舉手，市長也曾說過有任何意見就舉手提議，設市百年整合行銷活動截至目前都在開會討論中，如果真的有市府人員爆料，那這個爆料者應該沒有認真在上班。

關於所謂掌握柯文哲行程、活動，謝明珠表示，如果市長室主任沒做這種事情，那不就是失職嗎？不懂為什麼要貼這樣的標籤，就像柯文哲被貼「無心市政」標籤一樣，明明每天早上7時30分就來開會，而且做了很多決議，她就是針對職務該做的事情去做，如果不做這種事情，被別人詢問時卻回答不出來，那就是失職。

謝明珠強調，她對於自己被爆出設市百年過1個月的事情很受傷，因為自己是行銷背景出身，如果有去日本旅遊過，都知道所有活動都會透過交通運輸捷運系統公布，這樣不是很有感嗎？且她也不是過了1個月以後才提的，整個行銷部門都還在開宣傳會議，討論如何讓市民更了解北市文化、百年風華。

謝明珠表示，希望大家能夠給市府名譽做點鼓勵，市府同仁們都非常期待能改革的更好，讓市民更有感，市長每天早上7時30分開會也都是一直從朝此方向努力，她跟大家相處到現在都覺得很棒，真的沒有爆料者說的那種氛圍。

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