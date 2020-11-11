北市府爆內鬥！傳被柯文哲獨厚　陳智菡：別再看甄嬛傳了





▲黃瀞瑩、陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府11日再度被爆出內鬥，台北市長柯文哲被指獨厚台北市政府發言人陳智菡，導致「學姊」台北市政府副發言人黃瀞瑩失寵。陳智菡、黃瀞瑩11日上午出面澄清，強調「不要再看甄嬛傳了。」

根據《鏡週刊》報導，市長辦公室主任謝明珠與陳智菡變成柯文哲左右手，有市府人士透露，柯文哲對陳智菡極其信任，對對方展現少見的溫柔；面對陳智菡將發言系統一把抓，使「學姊」黃瀞瑩低調轉任黃珊珊幕僚。此外，還爆出台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤為了爭奪市政記者會的曝光度，變相成為競爭關係。

面對週刊爆料柯團隊內鬨，黃珊珊、蔡炳坤、謝明珠、陳智菡、黃瀞瑩等人11日上午大動作出面澄清。關於被爆出黃瀞瑩失寵，陳智菡表示，「我覺得大家甄嬛傳看太多，甄嬛傳已經演完很久了，然後大家不要再中毒了。」黃瀞瑩則認為，如果自己失寵的話，應該會發配道邊疆，可是她目前都還在市府裡面服務，而且服務內容多半是跟媒體事務組。

被問到是否覺得柯文哲特別疼惜陳智菡？黃瀞瑩回應，柯文哲應該都還算疼惜他們這幾個人，其實一直以來都一樣，不會說特別要爭取什麼，「柯文哲就是這樣，不是嗎？」她覺得還好，柯文哲該嚴格的時候，還是會滿嚴格的，然後其實在會議裡面也都還滿嚴肅的。

至於有沒有感覺陳智菡將發言系統一把抓？黃瀞瑩提到，到黃珊珊辦公室的提議是她自己提的，主要是自己在發言人這個工作上也做了滿久的，希望可以在市政上做一些不同角度上的工作，也比較符合之前自己所學的，畢竟發言人職位不是當初一進來的目標跟設定，所以才會有這樣子的提議跟轉換。

陳智菡也提到，現在職務有分工，她現在主要是擔任發言人的角色，另外還有社群的經營，由於每天市政一直滾動，很多事情需要他們立刻做決議或處理，但只要有時間時，大家還是會互相溝通、集思廣益，「其實我覺得真的沒有這樣，我們其實集體回憶非常多，就這樣，不要再看甄嬛傳了。」

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