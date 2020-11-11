　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市府爆內鬥！傳被柯文哲獨厚　陳智菡：別再看甄嬛傳了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼黃瀞瑩、陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

▲黃瀞瑩、陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府11日再度被爆出內鬥，台北市長柯文哲被指獨厚台北市政府發言人陳智菡，導致「學姊」台北市政府副發言人黃瀞瑩失寵。陳智菡、黃瀞瑩11日上午出面澄清，強調「不要再看甄嬛傳了。」

根據《鏡週刊》報導，市長辦公室主任謝明珠與陳智菡變成柯文哲左右手，有市府人士透露，柯文哲對陳智菡極其信任，對對方展現少見的溫柔；面對陳智菡將發言系統一把抓，使「學姊」黃瀞瑩低調轉任黃珊珊幕僚。此外，還爆出台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤為了爭奪市政記者會的曝光度，變相成為競爭關係。

面對週刊爆料柯團隊內鬨，黃珊珊、蔡炳坤、謝明珠、陳智菡、黃瀞瑩等人11日上午大動作出面澄清。關於被爆出黃瀞瑩失寵，陳智菡表示，「我覺得大家甄嬛傳看太多，甄嬛傳已經演完很久了，然後大家不要再中毒了。」黃瀞瑩則認為，如果自己失寵的話，應該會發配道邊疆，可是她目前都還在市府裡面服務，而且服務內容多半是跟媒體事務組。

被問到是否覺得柯文哲特別疼惜陳智菡？黃瀞瑩回應，柯文哲應該都還算疼惜他們這幾個人，其實一直以來都一樣，不會說特別要爭取什麼，「柯文哲就是這樣，不是嗎？」她覺得還好，柯文哲該嚴格的時候，還是會滿嚴格的，然後其實在會議裡面也都還滿嚴肅的。

至於有沒有感覺陳智菡將發言系統一把抓？黃瀞瑩提到，到黃珊珊辦公室的提議是她自己提的，主要是自己在發言人這個工作上也做了滿久的，希望可以在市政上做一些不同角度上的工作，也比較符合之前自己所學的，畢竟發言人職位不是當初一進來的目標跟設定，所以才會有這樣子的提議跟轉換。

陳智菡也提到，現在職務有分工，她現在主要是擔任發言人的角色，另外還有社群的經營，由於每天市政一直滾動，很多事情需要他們立刻做決議或處理，但只要有時間時，大家還是會互相溝通、集思廣益，「其實我覺得真的沒有這樣，我們其實集體回憶非常多，就這樣，不要再看甄嬛傳了。」

其他人也看了這些...

蔡英文推特恭賀拜登當選美國總統：一起貢獻國際社會
拜登勝選！　陳水扁：美中台關係不會有太大改變
蘇貞昌稱「蔡英文致電拜登」　行政院還原真實狀況

更多熱門新聞...

國民黨：期待美國在拜登領導下　與中華民國持續強化夥伴關係
朱立倫祝賀拜登當選：過去訪美曾有過數面之緣　替他開心
孫大千：蔡英文和川普的總統大選　存在5個驚人巧合

振興一下我們的美麗

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
吳宗憲曾999玫瑰求婚！「瞞婚10年內幕曝」陳孝萱被貼小三標
雙11超省攻略！東森購物全天LINE回饋5%無上限　PCho
性虐拔牙女臥底！雲林毒皇「其實是卒仔」臉書曝光：被抓只會哭
美海軍陸戰隊抵台授反登陸技巧　國台辦回應了
桃園狠父打11月女嬰「扁到腦凹」　老婆竟幫求情判決出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／瘦肉精副作用20秒影片瘋傳　陳吉仲稱造假...國民黨公佈來源狠打臉！

坦言絕不吃美豬　蔡其昌：如果我當委員必強力要求落實標示

韓國瑜神秘市長室曝光！浴室、床一應俱全　未來將換青年局進駐

陳水扁對拜登「一掬同情之淚」嘆：曲折人生悲慘故事

北市府爆內鬥！傳被柯文哲獨厚　陳智菡：別再看甄嬛傳了

雲端最前線／輝瑞疫苗具90%效力！台灣有望第一季就買到？

柯文哲嗆蔡政府打假新聞：「三民自」跟中天標準要一樣　公平就好

蘇貞昌：鬆綁開放更多「泡泡」會有專業做法

「政府互利互惠合作非常正當」　蘇貞昌避談主動開放萊豬

台美經濟會談下周登場　蘇貞昌：蔡政府很多方面都做出成績

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾怨：車道被佔滿根本無法騎

客車國道追撞！小黃乘客受驚嚇　肇事男濺血遭嗆還回：大聲什麼

吱吱左手擲遠直逼男生...對手要求驗尿　阿倉遭邱宇辰胯下爆頭「我不甘願」

《START-UP》秀智主動親了南柱赫　金宣虎吃醋求表現..比出那根手指!

影／瘦肉精副作用20秒影片瘋傳　陳吉仲稱造假...國民黨公佈來源狠打臉！

坦言絕不吃美豬　蔡其昌：如果我當委員必強力要求落實標示

韓國瑜神秘市長室曝光！浴室、床一應俱全　未來將換青年局進駐

陳水扁對拜登「一掬同情之淚」嘆：曲折人生悲慘故事

北市府爆內鬥！傳被柯文哲獨厚　陳智菡：別再看甄嬛傳了

雲端最前線／輝瑞疫苗具90%效力！台灣有望第一季就買到？

柯文哲嗆蔡政府打假新聞：「三民自」跟中天標準要一樣　公平就好

蘇貞昌：鬆綁開放更多「泡泡」會有專業做法

「政府互利互惠合作非常正當」　蘇貞昌避談主動開放萊豬

台美經濟會談下周登場　蘇貞昌：蔡政府很多方面都做出成績

iPhone 7升級iOS 14「螢幕慘中風」　果粉曝巨雷1動作：直接安樂死

蘋果出最強晶片M1！斬英特爾15年合作關係「理由曝光」

看東奧有望免14天隔離！日本考慮「特例開放」外國觀眾入境

停紅燈看手機13秒！女騎士回警一句「不要」挨罰1萬　結局逆轉

影／瘦肉精副作用20秒影片瘋傳　陳吉仲稱造假...國民黨公佈來源狠打臉！

「割地投降」國民炸怒！亞美尼亞議長被包圍拖下車　扒衣痛毆昏迷

笑南韓無殼蝸牛多！北韓發文「買房安居不是夢」：每戶家庭一棟房

懸賞近3千萬！「德州二把手」撒錢挺川普　找選舉舞弊證據

台南知名汽旅停業！建商砸8.6億買　改建首換住宅案

中職／林益全35歲生日！複數約不提FA　周思齊動向受矚目

追不到女神就毀掉…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」還全程錄影

政治熱門新聞

豬隻吃瘦肉精影片曝　四隻顫抖、情緒激動

蔣月惠質問誰殺了李吉弘　潘孟安怒了

台海進入危險時刻？沈富雄豁出去賭了

川普開除國防部長　吳斯懷：背後原因是台灣隱憂

北市首推自由行補助1000元　最快12月上路

為美選槓上周玉蔻　蔡詩萍氣到走人

毆女友、劈女星　政媒兄弟檔被控渣男

柯文哲對她好溫柔　靈堂一句話曝學姐失寵了

2022北市假想選戰聲量曝　陳時中大勝藍白

政院小編做網軍圖　柯酸蘇了不起

自詡「秦慧珠接班人」　他選議員遭連環爆黑料

參加WHA受阻！國民黨：人民對中共更反感

被爆恐嚇下屬！北市體育局長：未指名道姓

我主動提開放萊豬進口？　外交部「未否認」

更多熱門

相關新聞

柯嗆蔡政府打假：三民自跟中天標準一樣就好

柯嗆蔡政府打假：三民自跟中天標準一樣就好

中天新聞台換照結果將於下個月出爐，台北市長柯文哲11日與台北市議員羅智強一同搭乘「為新聞自由請命」公車上班，提及「公平最重要」，認為民進黨過去講說黨政軍退出媒體，結果現在是黨政軍進入媒體，「三民自（三立、民視、自由時報）做假新聞跟中天一樣標準就好了，公平就好。」

副市長互爭曝光度？　柯文哲：甄嬛傳看太多

副市長互爭曝光度？　柯文哲：甄嬛傳看太多

政院小編做網軍圖　柯酸蘇了不起

政院小編做網軍圖　柯酸蘇了不起

2022北市假想選戰聲量曝　陳時中大勝藍白

2022北市假想選戰聲量曝　陳時中大勝藍白

拿雷射筆射爆整排氣球　柯：這算武器

拿雷射筆射爆整排氣球　柯：這算武器

關鍵字：

陳智菡黃瀞瑩柯文哲柯市府台北市政府北市府

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

美民調網站「選舉結果變了」！RCP：拜登未當選

邵雨薇爆已認：吳慷仁是男友！

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

32歲妻帶兒女走絕路！他提4份早餐進門目睹癱軟

獨／直擊中壢清秀妹乞討2hrs零進帳

存3800萬進銀行！2年後「餘額變0」氣炸提告

連生14子！她終於迎來寶貝女兒誕生

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

女星穿太低胸走光！節目播出「整集都是小草莓」

女臥底慘遭老虎鉗拔牙又被多人硬上　在警局嚇到發抖拒報案

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

更多

最夯影音

更多
孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...

孝順女警下班枉遭2車「輾爆頭亡」母親哭到癱軟：我沒有做壞事...
禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

禾浩辰「人生第一次告白」獻給她　郭書瑤自認「心機重」：勾引別人反主動！

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

陶晶瑩自爆：老公看到我的肉體就瘋了　不好意思網購「性愛玩具」原因曝光

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

清秀妹中壢街頭乞討...2hrs零進帳 社工無奈喊話辛酸爸：別再給她錢

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

周深《如果你也聽說》展絕美高音！　浪漫告白：所有的痛苦都讓我來承受吧

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面