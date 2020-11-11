副市長互爭曝光度？　柯文哲：甄嬛傳看太多

▲台北市長柯文哲與台北市議員羅智強一同搭「新聞自由」公車上班 。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

有週刊爆料，台北市長柯文哲的市政團隊再爆內鬥，傳出柯文哲獨厚台北市政府發言人陳智菡，導致「學姊」黃瀞瑩10月悄悄轉去台北市副市長黃珊珊辦公室。柯文哲11日被問及此事，僅乾笑不予回應，隨後被問關於黃珊珊與副市長蔡炳坤傳搶爭鋒頭一事，他認為「是甄嬛傳看太多。」

▲柯文哲與羅智強搭「新聞自由」20號公車上班。（圖／記者黃國霖攝）

台北市長柯文哲11日一早6時50分與台北市議員羅智強一起搭「新聞自由」20號公車上班。柯文哲在家門口被媒體堵訪時，被問到關於週刊爆料市府內鬥、獨厚陳智菡，導致黃瀞瑩轉去黃珊珊辦公室等問題，他先是「蛤」了一聲後，僅乾笑不予回應。

媒體追問，週刊還有提及，黃珊珊、蔡炳坤也為了爭奪市政記者會的曝光度，而變相成為競爭關係。柯文哲回應，「每天都這樣，我實在是⋯這就是那個甄嬛傳看太多才會這樣。」

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