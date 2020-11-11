被爆恐嚇下屬！北市體育局長：未指名道姓如何霸凌　別用爆料排解情緒





▲台北市府體育局長李再立。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市體育局長李再立10月被爆料，公器私用、辱罵下屬；事隔1個月，台北市議員李柏毅10日再公布李再立威脅下屬的錄音檔案。李再立11日上午回應，希望同仁不要藉由爆料來排解個人情緒，沒有什麼事可以永遠保密，該局務會議有十多人參加，「未指名道姓，語氣平和，如何威脅霸凌？」

李柏毅10日下午在台北市議會市政總質詢時，在柯文哲面前播放一段李再立在局務會議時威脅體育局同仁的音檔。只見李再立在音檔中表示，「你有朋友我也有朋友，我在記者裡面也有朋友，我也有學生是當記者，我也有同學是當記者，記者之間也有朋友。所以到最後誰丟的東西，其實大家心裡都有數。」

李再立在音檔中還提到，「我常跟人家講說，反過來講齁，如果是我們在場的同仁們把這個東西丟出來，你要想想是你整我比較容易？還是我整你比較容易？那我都能夠節制我自己不要去整你，我也希望大家就是到此為止，不要太過份⋯」

面對這段音擋曝光，李再立11日於臉書上寫道，「同一段話，各自解讀。」那天局務會議談話的用意在於強調組織文化的重要性，局裡有很多事可以經由內部的溝通協調獲得解決，希望同仁不要藉由爆料方式來排解個人情緒，這樣會傷害體育局及體育運動的形象。

李再立提到，「沒有什麼事是可以永遠保密，大家都應該自我節制，避免因個人利益而傷害他人權益或公眾利益。節錄片段錄音，很容易產生斷章取義的錯誤。局務會議是公開場合，十多人參加，未指名道姓，語氣平和，如何威脅霸凌？」並且hashtag「#人性的挑戰」、「#連累市長很抱歉」。

▼李再立回覆「恐嚇音檔」事件。（圖／翻攝自李再立臉書粉專）