糗！英首相強生賀拜登當選...賀電竟出現「川普大名」

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國2020總統大選開票過程逐漸邁入尾聲，美國數家媒體已宣布，由率先奪得290張選舉人票的拜登贏得勝利。消息傳出後，各國元首也紛紛致上賀電，然而卻有眼尖的網友發現，英國首相強生的賀電中，在拜登的名字上卻依稀出現「川普」的名字，甚至還有「連任」字樣。對此，英國政府發言人稱，他們的確預先準備了兩份聲明，只是因為技術上的錯誤，才會將另一份聲明誤植到賀電的圖像上。

根據《衛報》報導，民主黨參選人拜登以77歲高齡贏得此次美國總統大選，各國領導人也紛紛為他送上祝福。而在美國媒體宣布由拜登當選後，英國首相強生也透過推特，以圖片方式發表賀電恭喜拜登與副手賀錦麗「取得歷史性的成就」。沒想到該張圖片卻被網友發現異樣，瞬間引發熱議。

▲拜登的名字上依稀出現「川普」。（圖／衛報、強生推特）



從強生一開始發布的圖片中可以看見，在拜登的名字右上方，隱約出現淺灰色的「Trump on（川普勝選）」字樣，同時在賀電中的「美國是我們的重要盟友，我期待與美國緊密合作」的字句中，更出現「second term（第二個任期）」。此外，在「共同優先事項」下方則出現「on the future of this（這個國家的未來）」。

Guido Fawkes率先報導這個消息，而外界也開始紛紛猜測，唐寧街10號（英國首相官邸）直到拜登贏得關鍵州後，仍然在為「祝福川普連任」做準備，讓人擔心強生政府是否會與美國新政府「產生摩擦」。

對此，英國政府發言人表示，「正如大家所料，為了這場激烈的選舉，我們提前準備了兩份聲明，而因為一些技術上的錯誤，導致部分不正確的訊息被嵌入這張照片中。」

據悉，強生已經重新上傳了正確的賀電圖片。

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