川普不認敗選！　狂發推特怒轟：所有「選票舞弊」將在今晚公布

▲美國總統川普。(圖/路透社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統大選3日結束至今,民主黨參選人拜登以290張選舉人票幾乎篤定當選,但總統川普卻認為選票過程有瑕疵,多州存在著大量舞弊事件,遂開始召集律師團對多個州提起訴訟。川普在當地時間10日晚上6時36分於推特發文指出,所有選票舞弊將在今晚公開。

Ballot Corruption will be exposed tonight at 9:00pmE on @SeanHannity on @FoxNews !

川普在美東時間10日晚上6時36分(台灣時間11日上午7時36分)在推特發文指出,「所有的選票舞弊將於今天晚上9點(台灣時間上午10點)在福斯新聞(Fox News)漢尼提(Sean Hannity)的節目公開。」

在此之前,川普也一連在推特發出好幾則貼文,痛批這次選舉的疏漏,「計票系統作弊」、「準備看到大量的計票舞弊行為」、「我們一定會贏」、「我們正取得巨大進展,結果會在下周開始出爐,讓美國再次偉大!」

WATCH FOR MASSIVE BALLOT COUNTING ABUSE AND, JUST LIKE THE EARLY VACCINE, REMEMBER I TOLD YOU SO!