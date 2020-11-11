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影／豬隻四肢顫抖、情緒激動　吃瘦肉精副作用20秒影片曝光

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記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府拍板開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引起食安疑慮。國民黨臉書10日也揭露一段約20秒的影片 ，並寫下「這是瘦肉精豬隻的屠宰場，瘦肉精強烈的副作用讓豬隻飽受折磨，包含呼吸加快、肌肉顫抖，甚至因為熱衰竭而倒下。」

國民黨抨擊，這種不人道的飼養方式，豬不能吃，人更不能吃，歐盟能夠拒吃，中國大陸能夠拒吃，全球有160個國家都能夠拒吃，不顧人民的政府沒有資格替我們做決定，不顧食安的政府沒有資格替我們的下一代做決定。

秋鬥遊行將於11月22日登場，今年聚焦反萊豬議題，預料將會是今年最大的民間運動。國民黨表示，民進黨聽不見人民的聲音，11月22日我們一起去總統府、一起去行政院、一起去民進黨黨部，告訴民進黨，我們不吃，告訴民進黨， 人民的健康不容出賣。

此外，民間反瘦肉精毒豬聯盟也於10日召開記者會指出，美國大選後是重新協商萊豬進口的時間點，鼓勵蔡英文政府以新的科學證據為基礎，立即重做健康風險評估，重新向美方溝通萊劑的健康疑慮，台灣民意將會是最大的後盾，同時民眾普遍的反彈和不滿，應先暫緩開放萊豬的所有行政命令。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠表示，美國第46屆總統拜登前日的勝選演說提到要集結科學與希望的力量，此時正是台灣重新提供科學證據和證明民主價值的時刻，蔡政府應以反萊豬民意為依歸，順勢向美方提出須蒐集更多科學證據的健康風險評估，並暫緩所有行政命令，待新的完整風險評估出爐再行協商，也符合拜登所強調的科學和民主普世原則。

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