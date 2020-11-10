川普蓄意添亂！卸任前開鍘國防部長　中情局長恐成下個箭靶

▲外界分析，哈斯博（左）恐成川普的下一個開刀對象。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國2020總統大選由民主黨參選人拜登率先取得290張選舉人票，成功當選，而拜登本人也已經在家鄉德拉瓦州發表勝選演說。不滿選舉結果的川普不但大批選舉不公，揚言提告，9日更是大動作開除與他有不合傳言的國防部長艾斯培。艾斯培擔心，川普接下來還會繼續「剷除異己」，開除聯邦調查局局長雷（Christopher Wray）與中情局長吉娜哈斯博（Gina Haspel），讓新政府上任後更加混亂。

根據CNN報導，美國中情局長哈斯博恐將成為川普下一個開刀的對象之一。事實上，早在大選時川普就已經對哈斯博抱有不滿。哈斯博一直擔心解密或公布與通俄門相關的文件會對國家安全造成破壞性影響，因此竭盡全力保護消息來源。不過此舉卻引發川普震怒，並在心中埋下了一顆不滿的種子。

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）卸任。（圖／達志影像／美聯社）



不僅如此，消息人士指出，川普與他的高級助理也曾在大選前討論過，是否解雇聯邦調查局局長雷。雷與哈斯博都是川普政府內部最高級別的國家安全官員，要是兩人同時遭到革職，只會增加政府內部混亂，因此也被人懷疑，川普有意通過此舉造成新任政府交接時的困難。

另一方面，儘管拜登已經確定當選，由川普任命的現任總務署署長艾蜜莉墨菲（Emily Murphy）仍以「官方還沒有確定當選人」為由，遲遲不肯簽署交接文件，甚至不肯承諾簽署的時間點，導致應該發放給新政府的990萬美元（約新台幣2.8億元）的資金被迫卡關。這筆資金包含用於培訓新任職員的100萬美元（約新台幣3150萬元）、用於離任職員的260萬美元（約新台幣7450萬元）以及用於未來施政的630萬美元（約新台幣1億8053萬元）。

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