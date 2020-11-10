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拜登未來怎打「台灣牌」？　陸媒這樣分析

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▲▼ 拜登與賀錦麗。（圖／取自buildbackbetter）

▲未來，拜登對華政策是否採取兩面手法。（圖／取自buildbackbetter）

記者任以芳／綜合報導

拜登勝選後，未來會怎麼打出「台灣牌」？根據陸媒《直新聞》報導分析，「拜登反對台獨，打台灣牌意願低。」基於理性和美國利益優先的原則，在過去幾十年的歷史中，台海問題只是美國對華政策的一個部分。

拜登對華政策「兩面、理性」

《直新聞》文章指出，拜登47年政治生涯中，對華態度出現多次兩面搖擺的情況，多半以理性處事優先。拜登多次表示與大陸領導人有過累計25小時的會談時長。1979年中美建交，37歲的拜登就以參議員身份訪華，實地了解大陸改革開放情況。之後，兩度出任參議院外交委員會主席，親歷中美關係、美國社會更多元化的對華政策訴求。

拜登在任職副總統期間，曾於2011年和2013年兩度訪華，期間曾表示「一個崛起的中國對美國和整個世界都具有積極意義」、「美中關係將影響21世紀的進程」。

該文章分析，拜登在選戰中受到川普激將法，不止一次放狠話。5月份，拜登曾對選民表示，假如自己當選，將對華「比川普更強硬」、「拉上美國的發達國家盟友」、「共同對抗中國」等言論。同一時期，拜登又強調，願意在氣候變化、核不擴散與全球公共衛生等多個議題上與大陸展開合作。

▲拜登、蔡英文。（合成圖／路透）

▲拜登的「台灣牌」不會像川普一樣鷹派。（合成圖／路透）

拜登打「台灣牌」意願低？

台海方面，拜登打「台灣牌」的意願可能不高。受到中美三個聯合公報的約束，「台灣牌」是公認的中美關係紅線。川普執政團隊中有大量極端激進的「反華鷹派」，拜登的過渡團隊中沒有這樣成員立場，或許成為台海局勢回穩的重要契機。

台灣問題如何解決？《直新聞》文章分析，拜登表現十分兩面，他是當年投票贊成「與台灣關係法」的85名參議員之一。2001年，他還曾以美國國會參議院外交委員會主席身份訪問台，與陳水扁會面，今年還發推特祝賀蔡英文連任。總體來看，多年來拜登在台海問題上非常謹慎。

▲▼習近平,拜登。（圖／路透，合成圖）

▲陸媒分析，拜登反對台獨，朝向兩岸和平對話前進。（圖／路透，合成圖）

拜登反「台獨」鞏固台海和平

《直新聞》報導表示，拜登立場「反對台獨，維護鞏固台海和平。」。舉例，1999年，美國會推出加強對台軍售的法案，拜登在聽證會上大力反對。他指出，玩弄對台軍售無異於在鬥牛場上「舞動紅色的披風」，是極端危險。拜登還強調，賣給台灣再多武器都不能保證台灣的安全，台灣安全感的重要來源應該是兩岸充分的交流與溝通。

2001年，拜登還反對美國出售神盾戰鬥系統（Aegis combat system）給台軍。同年，時任美國總統小布希發出「美國有義務協防台灣」的言論，拜登在《華盛頓郵報》上發文嚴厲批駁，稱捲入台海軍事衝突不符合美國利益。拜登還強調依照「與台灣關係法」，堅持一個中國政策，堅持兩岸應通過對話實現和平統一。

未來，拜登入主白宮第一優先處理的事？新加坡《聯合早報》指出，「拜登承諾，宣誓就職後將以控制疫情、恢復經濟等內政問題為第一要務，處理對華關係並非優先議程。」因此，可能要等到美國疫情基本受控以後，才會將相關活動提上日程。該報導認為，對於大陸來說，最重要的是以靜制動，並做好與美國重啓對話的準備，抓住一切機會讓兩國關係重回正軌。

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