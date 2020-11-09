農會總幹事遴選候選人登記首日超熱鬧　雲林20席爭取連任

▲麥寮鄉農會總幹事許浚杰登記。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全國農會代表、理監事改選及總幹事遴聘將於明年3月15日辦理完成，總幹事遴選候選人9日至13日登記，今登記首日雲林縣共21席總幹事即有許多鄉鎮市出現競爭，除元長農會李美容明年1月屆齡退休，其他20位現任均有意爭取連任，其中斗六、斗南、虎尾、東勢、麥寮、水林都傳出有其他人有意角逐。

雲林縣今日登記搶得頭香是口湖鄉農會總幹事呂惠玲獨自一人帶著資料完成登記，另前雲林縣議員簡慈坊及其堂哥宋景鈴，在父親前斗南鎮長簡錦全、現任斗南鎮長沈暉勛、縣議員顏忠義陪同2人均完成登記，元長鄉農會總幹事李美容明年1月屆齡65歲退休，今天推舉媳婦出選。

雲林縣政府農業處說明，總幹事候聘人評審項目包括學歷、經歷、品德操守、工作表現及面談表現，面談是由農委會辦理，其他由縣府依規定辦理，雲林21位總幹事有17位績優總幹事，其他登記人的學經歷、品德操守及工作表現要達60分，才能參加農委會面試。

縣府農業處表示，總幹事候聘人登記9日至13日，縣府在12月24日完成候聘人資格複審，明年1月4日完成名冊報農委會，明年3月6日前完成會員代表大會選出理事、監事，3月15日前召開理監事會議，選出理事長及常務監事並聘任總幹事。

▲雲林縣議員簡慈坊（左一）及其堂哥宋景鈴（右一），在父親前斗南鎮長簡錦全、現任斗南鎮長沈暉勛、縣議員顏忠義陪同完成登記。（圖／記者蔡佩旻攝）



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