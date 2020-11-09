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一家四口只靠打工阿嬤　11歲男童「求助信」召喚50義工蓋新家！

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▲阿嬤在完工後頻頻道謝「真的很甘心、感恩，大家這樣大老遠來，『金多謝』！」。（（圖／葉能振提供。）

▲阿嬤在完工後頻頻道謝「真的很甘心、感恩，大家這樣大老遠來，『金多謝』！」（圖／葉能振提供。）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣台西鄉一戶16坪大的平房住著一家，阿祖、阿嬤、姑姑、及小五男童，破損的屋頂逢雨必漏水，聰慧的男童手寫一封信求助，透過村長及善心人士輾轉，連絡上「溫暖小站」，募集11萬材料費更幫忙召集義工，不僅花10.5小時極速修繕完畢，更加裝衛浴設備，懂事的男童向志工說「以後我長大有能力一定要加入義工行列」。

台西鄉溪頂村一名小學五年級男童，與63歲的阿嬤同住，阿嬤靠著修補衣服微薄的收入，除了照顧他，更必須照顧高齡85歲的阿祖和患有憂鬱症、自閉症的姑姑，原本生活就不易的一家人，居住的鐵皮屋頂已破損漏水，即將進入冬天，憂心長輩身體不好入冬受寒，聰慧的男童便手寫求助信，期盼能有伸出援手。

▲阿嬤在完工後頻頻道謝「真的很甘心、感恩，大家這樣大老遠來，『金多謝』！」。（（圖／葉能振提供。）

▲男童手寫一封信求助，透過村長及善心人士輾轉，連絡上「溫暖小站」，募集11萬材料費更幫忙召集義工。（圖／葉能振提供。）

愛心志工葉能振先生表示，信件曝光後，由村長林錠玉向彰化楊先生反應，楊先生便囑咐由他就近訪視，葉能振聯絡當地「溫暖小站」，於查訪後發現，阿嬤平時在路邊4坪大的鐵皮屋替人修補衣服，住家是16坪平房，均急需儘速修繕，並決定因建築物位於海風狂吹的台西鄉所以將材料全始用不銹鋼材質，在溫暖小站募集11萬元材料費後，訂於昨（8）日施工修繕。

▲阿嬤在完工後頻頻道謝「真的很甘心、感恩，大家這樣大老遠來，『金多謝』！」。（（圖／葉能振提供。）

▲共有58名來自臺灣各路義工英雄，全都是自發性的，自備工具、自行開車，最遠來自台中、高雄。（圖／葉能振提供。）

溪頂村長林錠玉指出，男童真的是很乖巧、懂事，家中唯一收入來自63歲的阿嬤，替人修補衣服來貼補家用，另一部分就是政府的低收補助和家扶補助等，但阿嬤隨著年紀大，身體狀況也漸不好，幾乎可以說是拖著病軀在苦撐整個家，收入的部分，一個月約一、兩千塊而已，補助的話也才1萬多塊，真的辛苦。

▲阿嬤在完工後頻頻道謝「真的很甘心、感恩，大家這樣大老遠來，『金多謝』！」。（（圖／葉能振提供。）

▲因建築物位於海風狂吹的台西鄉所以將材料全始用不銹鋼材質，在溫暖小站募集11萬元材料費後，訂於昨（8）日施工修繕。（（圖／葉能振提供。）

愛心志工葉能振說，共有58名來自臺灣各路義工英雄，全都是自發性的，自備工具、自行開車，最遠來自台中、高雄，上午7點開始經歷10.5小時即完工，看到大家這麼熱心替男童「圓夢」，非常感動。費用的部份則因為想到無酬可能會讓男童一家有壓力，所以他們收個意思「200元」，兼顧了受助者的自尊心。

葉能振說明，63歲阿嬤腎臟有些狀況，無法太勞累，所以修補衣服能賺的錢越來越少，平時會到田裡撿一些地瓜葉當家裡的食物，現在一家人可以有個堅固的家，所有人臉上都掛著笑容。葉能振強調，針對案件只會依其需要的材料費募款，此次募得11萬元，晚間工程結束後他們也當場清點費用。

▲阿嬤在完工後頻頻道謝「真的很甘心、感恩，大家這樣大老遠來，『金多謝』！」。（（圖／葉能振提供。）

▲因建築物位於海風狂吹的台西鄉所以將材料全始用不銹鋼材質，在溫暖小站募集11萬元材料費後，訂於昨（8）日施工修繕。（（圖／葉能振提供。）

葉能振指出，還剩下1萬3千元就捐給男童阿嬤，供他們生活上使用，「募來的錢就是要花在案主（男童家）身上，不能濫用、欺騙和浪費大家的愛心。」；阿嬤在完工後頻頻道謝「真的很甘心、感恩，大家這樣大老遠來，『金多謝』！」，更可貴的是男童說向他說出「以後我長大有能力一定要加入義工行列」。

▲阿嬤在完工後頻頻道謝「真的很甘心、感恩，大家這樣大老遠來，『金多謝』！」。（（圖／葉能振提供。）

▲「溫暖小站」，募集11萬材料費更幫忙召集義工，不僅花10.5小時極速修繕完畢，更加裝衛浴設備。（（圖／葉能振提供。）
 


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