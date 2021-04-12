下令警員「假摔」入罪無辜陳抗者　前員林警分局長遭拔官降調

▲警政署12日宣布，將時任連江縣警局督察長洪文宏調任保二總隊秘書。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

彰化縣警局2019年10月間支援聚眾活動，當時員林警分局長洪文宏在勤前教育指示基層警員「如果陳抗者有推警員、警員就跌倒」，結果永靖所長貫徹命令，導致現場抗議黃姓民眾因警員「假摔」遭警方依妨害公務罪嫌移送，所幸經彰化地方法院判決無罪。警政署經內部調查，認為時任分局長、現任連江縣警察局督察長洪文宏「錯誤指示、傷害警察執法形象甚鉅」，通令將他降調保二總隊秘書。

當時警方假摔後依妨害公務罪嫌移送黃男，所幸法官調閱在場警員出勤密錄器後，發現陳抗事發前永靖所長曾接到分局長來電，之後所長就下令現場警員「陳抗者出來時，所有人貼上去，若對方推擠就直接跌倒，其他人就以現行犯逮捕陳抗者」、「陳抗者有推警員、警員就跌倒」。

法官判決認為，能理解公務員尊嚴不容輕易踐踏，但妨害公務構成要件是公務人員依法執勤為前提「警員服從上級不當指示」，執法手段已經逾越恪守界線甚至違法，法官因此判黃姓民眾無罪。下令假摔的員林分局長洪文宏也因此遭拔官，調任保二總隊秘書。

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