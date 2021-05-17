疫情大爆發　台南市議會黨團協商總質詢延至5月28日後

▲台南市議會舉行黨團協商，針對現正進行之第5次定期會展開討論，並決議目前議程順延5月28日後再繼續開會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有鑑於全國新冠肺炎疫情變化快速，台南市已提升至準3級防疫警戒，台南市議會17日一早舉行黨團協商，針對現正進行之第5次定期會展開討論，並決議目前議程順延，原則上5月28日後再繼續開會；這段期間內，視疫情發展，議會可隨時恢復大會。

郭信良議長指出，現在正是市政總質詢期間，然而疫情嚴峻，防疫如同作戰，市府官員正是要全心全意應對疫情變化之際，又要專注於議會議員們的總質詢，為了不損及議員同仁們監督市政的職責，也不讓市府官員兩頭燒，經黨團協商，定期會即日起延會，若疫情得到控制，待中央流行疫情指揮中心發布疫情穩定，5月28日後繼續開會。

對於已經排定在5月20日與日本山口縣議會透過視訊，簽署兩會友好交流備忘錄一事，郭信良議長表示，本案因屬外交事件，係由臺北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處居中聯繫促成，且採視訊方式對疫情影響不大，為維繫台日雙方情誼，遠端視訊簽署儀式照原規畫進行。

此外，由於民意代表們勤走基層，為高風險群，郭信良議長希望衛生局能盡快安排，所有議員們與市府一級主管統一帶頭進行篩檢，讓民眾安心，若議員篩檢需要費用由議員來支出。對此，衛生局許以霖局長表示，市府已規畫於衛生所設立普篩站，可儘速安排。

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