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雲林男奪走「割草刀」狂砍鄰居亡！辯正當防衛　法院判10年

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▲蔡男於扭打中奪取張男所持割草刀後，持該割草刀，向張男右胸正面等處揮砍數刀，並將張摔倒於地，張男胸腔內血管,造成大量失血致當場出血性休克死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔡男於扭打中奪取張男所持割草刀後，向張男揮砍數刀，並將張摔倒於地致死。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉一名43歲從事鐵工的蔡姓男子，與54歲務農的張男子為「一牆之隔」鄰居，雙方因細故長期不睦，今年4月29日蔡男開車上班，2人於社區外頭碰面產生口角，雙方爆衝突奪刀，造成張身受刀傷送醫不治。蔡男向警檢辯稱自衛，雲林地檢署依殺人罪嫌提起公訴，雲林地方法院審查終結，判決有期徒刑10年。

這起凶殺命案發生在今年4月29日上午6時19分左右，死者張姓男子從住處開車出門，身上攜帶割草刀及折疊刀各1支，到社區外（雲72縣道林內鄉烏麻村段）等候被告兇嫌蔡男。

不知情的蔡男開車出門去上班，途中行經該處，見張男持割草刀擋在道路中，蔡駕車閃過張男數十公尺後，想起過去恩怨加上現在又被挑釁，一時火大停車並持消防開關扳手，下車欲教訓張男，雙方因而發生衝突互毆。

蔡男於扭打中奪取張男所持割草刀後，持刀向張男右胸正面等處揮砍數刀，並將張摔倒於地，導致張男因大量失血致當場出血性休克死亡。被告蔡男見有軍車駛來並停車，於是請車內一名黃姓軍人幫忙報警。警方獲報到場，蔡向警員自首為犯罪之人，願受裁判。

雲林地方法院判決文中指出，被告於檢察官訊問筆錄中供稱，「我要上班，他（張男）比我提早出去，我覺得奇怪，他怎麼會比我早出去，結果他擋在大馬路那裡，手裡拿著一隻刀，把我擋下來。我想說他是嚇我的，我把門打開，他就衝過來了，我又開走，但我想說不對，如果我走掉了，他拿刀去找我老婆女兒怎麼辦，我就停下來問他你要幹什麼，他就衝過來，刀子拿了就砍了。」

▲蔡男於扭打中奪取張男所持割草刀後，持該割草刀，向張男右胸正面等處揮砍數刀，並將張摔倒於地，張男胸腔內血管,造成大量失血致當場出血性休克死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲被告蔡男持刀砍殺被害人致死，其犯行事證明確並足以認定，遭判處《殺人罪》10年。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「因為他要砍我，我拿著刀，順手就那個了。那時我真的有生氣，感覺一直被找麻煩，我上班途中，死者為什麼要拿著一支刀在路中央，我是擔心家人才下車的⋯⋯。我不相信那種時候會有人那麼冷靜，我覺得我被逼到了，我才順手要教訓他。人怎麼可以拿一把刀攔在馬路中間，如果是我被砍呢？」

法院認為，被告蔡男於現場第一次停車並隨即開車遠離被害人後，即已脫離被害人之攻擊情勢，被害人不法侵害情況已過去，無面對即刻不法侵害之虞，被告竟是第二次自行停車，又持金屬消防開關扳手下車，其用意是下車與被害人衝突、互毆，「教訓」被害人，實為虛應自保之辭，均不足採信。

另，被告與被害人發生衝突之處，距其兩人相鄰之住家，車程尚有數分鐘之遠，被告之妻女及家人均未在場，被告駕車閃過被害人數十公尺後，本可駛離現場，如欲保護妻女或家人，其逕自駕車返家即可，或在車上以行動電話報警亦可，均為有效保護其妻女或家人之方式。

故法官認定，被告蔡男所辯詞無可採信，蔡男是基於殺人之間接故意，持長柄割草刀砍殺被害人致死，其犯行事證明確並足以認定，判處蔡男《殺人罪》，處有期徒刑10年，案可上訴。

▲蔡男於扭打中奪取張男所持割草刀後，持該割草刀，向張男右胸正面等處揮砍數刀，並將張摔倒於地，張男胸腔內血管,造成大量失血致當場出血性休克死亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案發現場血跡斑斑，於案發數小時後雖已經灑水洗滌，仍見血漬噴濺痕跡。（圖／記者蔡佩攝）
 

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