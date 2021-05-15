防疫超前部署　桃園市議會民進黨團：市政總質詢改書面

▲防疫超前部署，桃園市議會民進黨團提總質詢改書面。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

疫情緊張，桃園市議會民進黨團總召黃景熙15日與黨團議員林俐玲、楊家俍、余信憲聯合聲明表示，將原定下週進行的市政總質詢，從口頭質詢改為書面質詢，以減少群聚感染的機會，同時也建議桃園市議會超前部署，如決定要延會或提前停會，盼面對未知的病毒，不分藍綠同心防疫，府會合作一起度過疫情危機。

黃景熙總召表示，單日新增180例本土案例，台北市新北市提升疫情警戒到第三級，首都圈的基隆跟桃園也出現本土確診案例，各大超市賣場也擠滿搶購人潮，可以感受到市民朋友對疫情的緊張以及對未來生活的憂慮。

林俐玲議員說，在疫情一天比一天緊繃的狀況下，希望給予市府團隊更多的時間做好防疫工作，所以將口頭質詢改為書面質詢，也相信市府團隊會同樣重視書面質詢的內容。余信憲議員指出，桃園雖然還沒有進入三級警戒，但因為鄰近雙北市，更有許多市民是每天在雙北跟桃園間通勤，這也增加了病毒傳播的風險，希望大家做好防疫基本功。

楊家俍議員強調，在出現大量本土確診案例後，圍堵病毒做好防疫工作是當務之急，桃園應該超前部署進行準三級的警戒工作，期盼府會同心共同抗疫！桃園市議會於3月12日起召開定期大會迄5月20日，目前進入市政總質詢的議程，還有黃景熙、林俐玲、簡智翔、陳睿生、楊進福、褚春來、郭麗華、牛煦庭、楊家俍、黃婉如、余信憲、吳嘉和等12位議員尚未質詢，5月20日閉會，隨即進入臨時會迄5月28日。

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