川普要辦「大型造勢」凝聚鐵粉！　各州集結開打法律戰

▲川普準備在各州舉行一系列造勢活動。（圖／路透）



記者張方瑀、吳美依／綜合報導

美國總統川普尋求連任失敗，開始將矛頭指向各州可能出現的選票舞弊，並準備採取法律行動。外媒指出，除了指定身邊親信擔任各州法律行動負責人外，川普更籌畫舉辦大型造勢活動，繼續凝聚選民支持，希望能藉此翻轉選舉結果。

根據《國會山報》報導，競選公關主任莫塔（Tim Murtaugh）證實，川普計畫舉行一系列「類造勢大會」，替各地的重新計票與選舉訴訟助陣，而各地屢傳「死者」照樣投票，因此「訃聞」就是大選舞弊的具體證據之一；且這些活動會非常有「草根性」，可能是重機或是遊艇遊行，但川普不會親自出席。

《Axios》則指出，川普陣營在全美各地招募人馬，準備開始打法律戰，還指派多名共和黨大老擔任各州負責人，例如共和黨籍的前眾議員柯林斯（Doug Collins）將負責喬治亞州、前川普過渡政府法律顧問蘭霍夫（Kory Langhofer）會負責亞利桑那州。

莫塔在聲明中指出．「最簡單的事實就是，這次的選舉還沒有結束，拜登還未被認定是獲勝者，尤其我們將在各個搖擺州進行法律挑戰，到時候才會出現真正的勝利者。」

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