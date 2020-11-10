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拜登險勝…學者揭腦神經運作機制　陽明研究「大腦訊息磅秤系統」

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▲▼ 吳仕煒副教授的研究聚焦於做決策時的腦神經機制 。（圖／陽明大學提供）

▲吳仕煒的研究聚焦於做決策時的腦神經機制。（圖／陽明大學提供）

記者崔至雲／台北報導

美國總統大選前多數民調預測拜登具有壓倒性的優勢可以勝選，但實際投票結果顯示，拜登與川普所獲得的票數差異並沒有想像中的大。陽明大學神經科學研究所副教授吳仕煒認為，會造成這種違反預期的結果，主要來自多數人不會注意到基本盤「民主黨與共和黨的基本支持率」並沒有很大差別的事實。

仰賴直覺的判斷和決定，看似正確，但卻是產生誤判的來源？這項諾貝爾經濟學獎得主康納曼的發現，陽明大學神經科學研究所找到關鍵的腦神經運作機制。

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康納曼在暢銷書《快思慢想》中提到，直覺捷徑式的思考是人類許多決定和機率估計的基礎，源自大腦的快思系統。然而，捷徑式思考的提出，意在解釋人類在判斷事件發生機率時常見的偏誤，其中以基率忽視「在判斷機率時，過度重視當下訊息而忽略考量基本盤」的行為最具代表性。

▲▼ 吳仕煒副教授的研究聚焦於做決策時的腦神經機制 。（圖／陽明大學提供）

▲吳仕煒研究團隊。（圖／陽明大學提供）

吳仕煒提到，可以把忽視基本盤的情況想成大腦內有一個訊息磅秤系統，作用不是在為物質的重量秤重，而是在日常生活中接收到的許多訊息秤重。基率忽視反映了此系統對於基本盤給予的斤兩太少，給予當下經驗的權重過大的結果。康納曼當年以「基率忽視」等研究獲得諾貝爾獎，但現今對於訊息磅秤系統的了解卻非常有限。

在今年七月發表在美國國家科學院院刊的論文中，吳仕煒與目前正在美國羅格斯大學攻讀博士的楊勻硯找了28位受試者，透過決策實驗，並結合功能性磁振造影與貝氏數理模型，發現大腦在內側前額葉(medial prefrontal cortex)、眼窩額葉(orbitofrontal cortex)和核殼(putamen)等腦區形成一個「訊息磅秤」系統。這個磅秤系統反映出人們對於基本盤與當下資訊的相對訊息重量，而決定訊息變異度的腦區則位於內側上額葉。

吳仕煒強調，訊息磅秤系統的活動程度反映人們忽視基本盤的程度。他說，實驗最有趣的發現是穩定的基本盤反而是基率忽視的溫床，人在穩定的環境容易對當下訊息過度反應，低估基本盤的訊息重量。這些偏差和大腦訊息磅秤系統和訊息變異性系統的溝通模式極有關係。

吳仕煒也說，這項研究揭開人類快思慢想的腦神經面紗，提供後續行為經濟學與腦神經科學的研究基礎，也同時證實社會科學與醫學研究可以相輔相成。

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