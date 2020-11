川普敗選秒開除國防部長！防疫官恐成下個目標

▲川普9日閃電解雇國防部長艾斯培。(圖/路透)



文/中央社華盛頓9日綜合外電報導

美國總統川普今天表示,他已「解僱」國防部長艾斯培(Mark Esper);外界預測川普敗選後,可能利用卸任前最後兩個月秋後算帳,接下來可能輪到防疫官員。

川普今天在推特(Twitter)上說,國家反恐中心(NCTC)主任米勒(Christopher Miller)將代理防長職務,「即刻生效」。他推文說:「艾斯培已遭解僱,在此感謝他的服務。」

路透社報導,美國不具名國防官員表示,白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)在川普推文前幾分鐘曾致電艾斯培,告訴他川普會透過推特宣布開除他。

●川普對艾斯培開第一槍 接下來恐輪到佛奇

美國普林斯頓大學(Princeton University)政治學教授佛萊默(Paul Frymer)表示,川普透過推特宣布開除艾斯培,是「他整個總統任期內的典型做法」。

佛萊默提醒,接下來可能輪到美國國家過敏與傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)有危險,佛奇也與川普在防疫措施上意見不同。佛萊默說:「他(川普)控制不住自己的衝動或脾氣,他要求大家在政策、憲法或其他方面忠於他。」

「國會山莊報」(The Hill)報導,川普這個月在造勢集會上,就曾公開表示他可能會開除佛奇。不過佛奇不是政治任命官員,因此川普無法直接開除他。

一名政府官員透露,川普也可能把矛頭指向疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)。

報導說,這波肅清可能在未來幾天和幾週延燒到較低階的白宮職員。總統人事室主任麥金蒂(John McEntee)據傳已警告,那些被發現有意另謀他職的員工將被開除。

川普也曾向盟友指出,他的情報團隊中有兩大官員很可能飯碗不保,這兩人就是聯邦調查局(FBI)局長瑞伊(Christopher Wray)和中央情報局(CIA)局長哈斯佩爾(Gina Haspel)。

川普不滿他們沒有對於一些指控窮追猛打,例如指稱前總統歐巴馬政府在2016年總統大選時非法監控他的競選團隊,或是瑞伊沒有力查有關民主黨籍總統當選人拜登兒子韓特(Hunter Biden)生意往來的醜聞。但這些指控全都未經證實。

●川普開除艾斯培 眾院軍委會主席批幼稚

川普在一系列議題上與艾斯培看法分歧,尤其不滿艾斯培今夏公開反對出動現役軍人壓制「佛洛伊德之死」引發的街頭抗議潮。非裔男子佛洛伊德(George Floyd)5月在明尼蘇達州明尼阿波利斯市遭白人警察壓頸致死,觸發反種族主義示威潮。

民主黨警告,川普開鍘形同對美國的敵人傳遞危險訊息,也顯示他的政府可能不會有條理地將政權移交給拜登。

聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)說:「突然開除艾斯培部長的舉動令人不安,顯示川普總統有意利用他任內的最後時日對我們美國民主和世界各地製造混亂。」

與裴洛西同屬民主黨的聯邦眾議院軍事委員會主席史密斯(Adam Smith)譴責川普這項決定「幼稚、魯莽」。

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..