柯文哲笑稱「瘋狗才衝得贏」指的是川普　下秒急認「我又失言啦」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲過去接受媒體專訪時，提及「瘋狗才衝得贏。」他10日被問及「瘋狗才衝得贏」是在講誰？是不是在指台北市秘書長陳志銘？柯文哲笑稱，「我是在講川普啦！」一席話讓正在質詢的台北市議員戴錫欽超傻眼質問「你在說川普是瘋狗？」柯文哲則哈哈大笑承認，「又失言了！」





▲台北市副市長黃珊珊、台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



柯文哲10日赴台北市議會進行市政總質詢。戴錫欽質詢時提及，柯文哲說過「瘋狗才衝得贏」，是不是在講陳志銘？柯文哲曾形容黃珊珊、陳志銘都是可以栽培的人的時候，還被媒體質疑後者好鬥、人緣不好、知名度不夠高，「所以柯文哲說瘋狗才衝得贏，是在講他（陳志銘）嗎？」

▲台北市議會市政總質詢，台北市議員戴錫欽。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲語出驚人地說，「我是在講川普啦！」聽聞柯文哲一席話，戴錫欽傻眼急問，「蛤？你在講川普？所以你說川普是瘋狗？」柯文哲則哈哈大笑地說，「不是啦⋯哈哈哈哈哈又失言了！又失言了！」戴錫欽說，反正川普都落選了，所以是在講川普嗎？

柯文哲回應，「我媽媽每次都說吃飯咬到舌頭⋯我們不要抓一句話就來⋯」戴錫欽質疑，所以「瘋狗才衝得贏」是咬到舌頭時講的嗎？「我同意啦！我們不要以偏概全啦！所以你那句話，你認為是失言嗎？」

柯文哲認為，用「瘋狗」這字或許是不太好，但陳志銘算是事務官裡面最敢表達意見的人。

其他人也看了這些...

►蔡英文推特恭賀拜登當選美國總統：一起貢獻國際社會

►拜登勝選！ 陳水扁：美中台關係不會有太大改變

►蘇貞昌稱「蔡英文致電拜登」 行政院還原真實狀況



更多熱門新聞...

►國民黨：期待美國在拜登領導下 與中華民國持續強化夥伴關係

►朱立倫祝賀拜登當選：過去訪美曾有過數面之緣 替他開心

►孫大千：蔡英文和川普的總統大選 存在5個驚人巧合



►振興一下我們的美麗