東森購物雙11眾多夯品現省11%　消費任1件天天抽奢華國旅

▲東森購物旗下ETMall、電視購物及MOD等多通路，在「11.11爽購節」活動期間，提供會員多元豐富且物超所值的購物選擇。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物「11.11爽購節」本周登場，即日起至11月26日，ETMall、電視購物及MOD等全通路齊發，除有逾百品牌、千萬商品，現省11%起，更有指定商品1元、11元、111元、1,111元、11,111元，總降幅破億元；雙11當天再加碼東森幣回饋11%並擴大最高100%折抵。另也集結23家銀行最高回饋25%刷卡金，並提供零卡分期、AFTEE後支付、3大超商取貨服務，東森購物表示，今年雙11要挑戰業績翻倍成長，目標超過4億元。

東森購物「11.11爽購節」橫跨美妝、保健、居家、流行、家電、通訊、資訊及旅遊等8大類，商品祭出超殺特惠價，ETMall全館單筆消費滿1,111元，登記抽指定自然美百萬課程；下載東森購物APP，還可打卡抽夏普60吋液晶電視，此外，即日起至11月12日，每天再下紅包雨，會員有機會獲得東森幣最高1,111枚，折價券最高1,111元。

▲「11.11爽購節」天天都有超值好康開搶。

東森購物表示，美妝品、居家用品及3C家電最受會員歡迎，尤其今年搶搭iPhone新機上市，ETMall強勢推出「Apple優惠三重奏」，iPhone 12 Mini、iPhone 12 Pro Max完成預約登記，可獲得500元折價券；iPhone 12 64G、128G、256G等3款新機最高現折1,001元，24小時到貨，今天買、明天用；Apple全系列76折起，雙11當天更首度推出東森幣限時折抵最高3%、消費再回饋最高2%。

電視購物方面，東森購物台CH47頻道即日起至11月13日推出「全球蒐貨、海外直播」搶購會，雙11當天強打日韓商品，自晚間20:00起至22:40推出「白色戀人8分鐘搶購會」，網羅來自日本札幌、北海道、大阪、宮崎、沖繩以及韓國的伴手禮、土產、生鮮品等，每8分鐘換檔，整晚160分鐘、逾30支海外商品，滿3件再送白色戀人巧克力。

▲東森購物台將推出「全球蒐貨、海外直播」搶購會，滿足今年因疫情不能出國的購物慾望。

東森購物提到，東森購物台CH47頻道更率業界之先，推出「刷倉亂賣會」，雙11當天晚間22:40起，長達110分鐘的節目，購物專家將走出攝影棚，出外景到東森購物桃園物流倉庫，現場看到什麼賣什麼、數量現場直接喊，保證驚喜。另外，即日起至11月20日，鎖定東森購物台，不定期推出「雙11不孤單」加1元、11元、111元、1,111元、11,111元多一件優惠。

今年適逢東森購物21周年，「11.11爽購節」將開跑至明年1月31日，活動期間於全通路消費任一件商品，有機會抽中奢華國旅，不只天天抽瑞穗天合國際觀光酒店住宿1泊2食，每月再加碼抽五星級觀光列車環島之星3天2日遊，1人中獎，2人同行。除日日有好康、天天享優惠，東森購物首度與「7-ELEVEN交貨便」攜手合作，常溫、冷凍雙溫包裹店取服務一次到位，指定網購商品選擇7-ELEVEN取貨，消費不限金額享限時免運，再送CITY CAFE中杯熱美式。