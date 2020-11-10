今搶最划算！10大電商精選32件夯品　3層衛生紙120包賣1111元

▲電商平台推薦雙11一日必搶夯品。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11購物節倒數，活動也進入主波段重頭戲，各大電商紛紛推出強品互拼場，消費者在11/10、11/11兩天都有一日熱銷爆品可以搶，且價格殺到最低，是只有雙11才有的限定價，以下整理10大平台精選的32件夯品，趁今天買起來最划算！

東森購物

SK-II青春露230ml，東森價3,450元

ASHIYA日本極上版超級精華液3入，東森價1,111元

東風柔韌3層衛生紙100抽60包買一送一，東森價1,111元

Roborock石頭掃地機器人S6 Pure，東森價11,999元

「獨家商品」美國AOC 43吋4K HDR聯網液晶顯示器+視訊盒，東森價6,999元

▲SK-II青春露230ml。（圖／東森購物提供）

momo

Dyson V11 Absolute手持無線吸塵器雙主吸頭旗艦款，原價26,900元，特價18,888元，買就送1111momo幣送完為止，刷momo卡再回饋10%

ARIEL日本進口三合一3D抗菌洗衣膠囊104顆（52顆x2袋裝），原價799元，特價579元，刷momo卡再回饋10%

Lenovo 15吋10代i7極速512G輕薄筆電，原價22,990元，特價19,777元，買就送滑鼠，登記再送5%momo幣

蝦皮購物

Nintendo Switch Joy-Con +HORI Switch 雙手把充電座，原價3,090元，特價2,980 元

IPSA流金水機能液300ml，原價1,849元，特價1,399元

理膚寶水B5彈潤修復精華買30ml送22ml，原價2,722元，特價1,327元

▲Switch Joy-Con +HORI Switch 雙手把充電座。（圖／蝦皮購物提供）

PChome 24h購物

Dyson V8 SV10K Slim Fluffy+無線吸塵器，原價16,900元 ，特價12,900元，再送1111P幣

ASUS UX334FLC 13.3吋獨顯輕薄筆電，原價35,900元，特價26,900元，最高回饋10%

PHILIPS 65型4K+HDR語音連網液晶（65PUH8225），原價26,988元，特價19,999元，指定卡再送7%幣回饋

遠傳friDay購物

嘉義林聰明 沙鍋石斑魚頭禮盒3件組（沙鍋菜1包+石斑魚頭+1份麵）2盒，原價1,999元，特價1,511元

FILA CRYSTAL SKYLINE復古慢跑鞋J027U男女鞋（任選），原價2,480元，特價1,111元

小米智慧顯示器65型，原價18,999元，特價17,999元

▲嘉義林聰明 沙鍋石斑魚頭。（圖／遠傳friDay購物提供）

樂天市場

日本P&G洗衣膠球46入3包，原價1,600元，折後價614元，10:00特賣

COACH酒神包，原價13,000元，折後價4,467元，13:00特價

棉床本舖Annahome法蘭絨床包兩用毯組，原價2,758元，折後價1,000元，17:00特賣

日本直人木業全實木衣帽架穿鞋椅，原價12,800元，折後價3,867元，19:00特賣

博客來

神奇柑仔店系列1～4（共四冊），原價1120元，特價697元，晚間19:00～23:00開賣

村上春樹《棄貓 關於父親，我想說的事》，原價380元，特價249元，19:00開賣

Melvita蜜葳特「開始有機保養亮眼禮盒9件組」，原價2,033元，特價1,111元

▲蜜葳特開始有機保養亮眼禮盒9件組。（圖／博客來提供）

愛合購

明治 草莓優格膠原蛋白雪糕12盒，原價758元，特價569元免運，限量400盒

紅龍 超人氣雞塊/雞柳條，原價210元，特價111元，12:00開賣，限量5份

築地一番鮮 紐西蘭草飼菲力牛排，原價450元，特價111元，19:00開賣，限量3份

arlink 6.5L攪拌氣炸鍋，原價4,580元，特價3,622元

▲arlink 6.5L攪拌氣炸鍋。（圖／愛合購提供）

露天eBay海外購物

小米手持吸塵器70mai，特價799元，12:00限時下殺

Kerastase卡詩金緻柔馭露護髮油100ml，特價599元，14:00限時下殺

露天拍賣

Panasonic EH-CNA9E 奈米水離子吹風機，特價3,990元，20:00限時下殺

智能音波電動牙刷X3，雙11限定特價199元，20:00限時下殺