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搶iPhone 12第二波新機預購　電商刷卡最高回饋27%

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iPhone 12 Pro Max（圖／翻攝自蘋果官網）

▲「iPhone 12」第二波新機預購將於11/6晚上9點展開。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

iPhone 12第二波新機預購，包括iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini，將於今（11/6）晚上9點開跑，11/13正式開賣，電商平台與蘋果官方同步開跑之外，適逢雙11大檔，PChome 24h購物、遠傳friDay購物推出購買新機可再搭配各式加碼優惠，其中刷卡最高回饋27%。東森購物則有iPhone 12現貨下殺97折，24小時到貨快速入手開箱使用。

適逢雙11檔期，PChome 24h購物針對新機推出多項促銷折扣，全站祭出刷指定卡最高回饋27%、31大信用卡刷卡最高30期0利率，刷指定卡儲值購機加碼最高省5,965，花旗PChome Prime聯名卡友獨享筆筆最高回饋6%、滿額再贈3,600P幣，另再加碼Pi拍錢包綁定玉山Pi拍錢包信用卡/拍兔Debit卡，付款享筆筆5%P幣回饋無上限等方案。

搶攻蘋果市場商機，PChome 24h購物同步推出「iPhone舊機回收最高3萬」活動，11/16前至線上手機回收網頁，限量前100名完成訂單申請者，指定機型享加碼回收價格，最高可獲得總價值30,580 PChome禮券及現金積點；此外，iPhone系列舊機出清優惠，iPhone 11 128G降價5,400元、iPhone 11 64G現省5,000元。

遠傳friDay購物針對第二波預購，加碼送價值999元遠傳中量上網包5GB預付卡，搭配站上雙11活動，即日起至11/29，消費滿5,000元再送5,000折價券，信用卡優惠滿額最高享10,000元刷卡金回饋，雙11當天下單，除限時回饋10%遠傳幣，透過LINE購物再5%、ShopBack回饋6%，最高可拿回饋16%。此外，11/15前消費滿5,000元再抽iPhone 12。

▲iPhone 12,iPhone 12 mini。（圖／Apple提供）

▲iPhone 12。（圖／Apple提供）

東森購物現貨推出iPhone 12 64G、128G、256G等3款新品，目前強打限量下殺97折、24小時到貨，並提供零卡分期12期0利率、信用卡24期0利率； 11/10再推24小時一日快閃活動，當天Apple全系列商品，不論手機、平版、或穿戴裝置，結帳成功可登記領取5%提貨券，且回饋無上限。雙11期間，EC通訊館也有強檔活動，即日起至11/13，透過APP參加「11.11錯過淘汰！翻翻樂」遊戲活動，共有6張卡片任選翻牌，就有機會翻出1元商品、1,111 Apple Watch SE及11,111元三星5G手機等41項超級幸運商品。

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