柯文哲籲台灣應「三軍戒備」　馮世寬：政治人物講話大家聽聽就好

▲退輔會主委馮世寬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

民主黨籍美國總統候選人拜登當選美國總統，台北市長柯文哲昨天提議，在明年美國總統交接以前，台灣應「三軍戒備」。對此，退輔會主委馮世寬10日在立法院受訪時表示，政治人物講話大家聽一聽、炒炒新聞就好，老百姓生活不要被弄亂。

馮世寬表示，他當國防部長後，對於國防力量、全民意識、對中共當然也有一點了解，「政治人物講話大家聽一聽、炒炒新聞就好，老百姓生活不要被弄亂，照樣上班、上學，晚上喜歡跳舞的去跳舞」，至於三軍戒備是否必要，馮世寬認為這說法「太緊張了」。

被問到對岸是否可能加速統一？馮氏寬表示，這不是單方面去講，他舉南北韓為例，「請問南北韓統一，誰最緊張？你們自己去想」，他認為，台海保持現狀非常重要，台灣有時間發展經濟，對岸也有時間改善人民生活。

馮世寬也引述美國前總統羅斯福曾說，他一生最痛恨的就是戰爭，因為戰爭最殘忍，這句話印在他的心中，就像他必要脫衣服的時候，他一定會脫。

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