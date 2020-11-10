體育局長被爆威脅下屬！柯文哲：偷錄音會被我槍斃⋯坦言自己罵更兇

記者袁茵／台北報導

台北市體育局長李再立10月被爆料，公器私用、辱罵下屬。事隔1個月，台北市議員李柏毅10日公布李再立威脅下屬的錄音檔案，台北市長柯文哲選擇為李再立緩頰，還痛批「有人在底下偷錄音一定被我槍斃。」隨後被問及是不是在會議裡，比李再立霸凌員工的狀況更嚴重？柯文哲則說「對。」





▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲10日下午赴台北市議會備詢。李柏毅播放一段李再立在局務會議時威脅體育局同仁的音檔，只見李再立在音檔中表示，「你有朋友我也有朋友，我在記者裡面也有朋友，我也有學生是當記者，我也有同學是當記者，記者之間也有朋友。所以到最後誰丟的東西，其實大家心裡都有數。」

▲台北市議員李伯毅。（圖／記者湯興漢攝）

李再立在音檔中還提到，「我常跟人家講說，反過來講齁，如果是我們在場的同仁們把這個東西丟出來，你要想想是你整我比較容易？還是我整你比較容易？那我都能夠節制我自己不要去整你，我也希望大家就是到此為止，不要太過份⋯」

李柏毅詢問，這是台北市局處開的會議，還是黑道開的？柯文哲替李再立緩頰，自己常常講得比這個更兇，他是台大醫院出身，認為有問題大家就公開講，如果有人在底下偷錄音，「一定被我槍斃！」這是很爛的文化。

柯文哲再提及，「我跟你講，我非常反對給長官錄音這種惡劣文化，這要是被我發現，我早就把他趕出我的單位了，你有本事你就大家明著來，你要講什麼就講，怎麼會用偷錄音的？」人一天要講這麼多話，不應該用一句話來評論一個人，自己沒有要包庇，不鼓勵言語霸凌。

李柏毅反駁，這個不是偷錄音，這是局務會議的錄音，旁邊還會有逐字稿。柯文哲則抓了抓頭後說，「哇！表示本府這麼公開透明喔？」李柏毅痛批，所以公開透明就能接受嗎？柯文哲的價值觀真的要想清楚，因為這代表民眾黨、整個台北市的價值觀。

然而柯文哲卻說，這個有改進的空間，但沒有這麼嚴重。聽聞柯文哲僅說「有改進空間」，李柏毅怒批，這已經是李再立第3起爭議事件，如果這還是小事情，那什麼是大事？

隨後輪到戴錫欽質詢，戴錫欽表示，李再立在局務會議裡的言論是不恰當的，但相信柯文哲很難說什麼，因為柯文哲平常在會議裡面比李再立霸凌的更嚴重。這時柯文哲點頭坦言，「對。」

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▼台北市議員戴錫欽。（圖／記者湯興漢攝）