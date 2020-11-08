統一獅奪冠　盧秀燕道賀「我願賭服輸」：戴獅子頭跑行程

▲統一獅打敗中信兄弟，得到總冠軍。（圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中、李忠憲／台中報導

統一獅與中信兄弟8日進行第七戰，終場以7比4擊敗中信兄弟，拿下睽違7年的冠軍。對此，台中市市長盧秀燕出面道賀，她與副總統賴清德有賭約，願賭服輸，會挑食間戴上獅子頭套跑行程，也希望父總統來台中替農產品行銷，照顧農民經濟。

統一獅對戰中信兄弟，8日的第七戰原先落後一分，不過7局上半陳傑憲轟出2分砲、吳桀睿的超前安，順利逆轉局勢，比分反超成7比4，最後守住優勢，拿下冠軍。

對此，台中市長盧秀燕說明，恭喜統一獅獲得總冠軍，無論時球迷、球員都展現了運動家精神，中華職棒在疫情的影響下，是全球職業賽事中首次開放球迷入場的賽事，受到許多關注，彰顯職棒與台中防疫有成。

▼統一獅總冠軍。（圖／記者林敬旻攝）



盧秀燕強調，球員努力不懈，才有如此精彩的賽事，球迷們看得盡興，冠軍戰座無虛席，線上還有萬人觀戰，中華職棒回溫，城市交流帶來經濟活絡，更能成為運動觀光的學習榜樣，希望運動賽事愈辦愈好。

此外，盧秀燕也說，她曾與副總統賴清德打賭，這次君子之爭，願賭服輸，她會挑個適合的時間，戴上獅子頭套跑行程，展現運動家的精神。

中職台灣大賽睽違11年，2020再度上演「獅象大戰」，副總統賴清德曾放話，統一獅將奪得總冠軍。當時盧秀燕不客氣回嗆，中信兄弟是台中在地球隊，絕對能拿到冠軍。

盧秀燕還邀請賴清德對賭，若她輸了，願意戴上「爆炸獅子頭」跑一天的行程，若賴輸了，要來台中行銷農產品。

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