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統一獅奪冠雙百貨「限時3天滿千送百」　門檻超低吃頓飯就賺到

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▲獅隊封王推優惠。（圖／統一集團、饗賓餐旅提供）

▲統一獅隊在中職封王，旗下2間百貨推優惠。（圖／統一集團提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

為慶祝統一獅隊奪下2020年中華職棒總冠軍，統一集團旗下消費通路包括統一時代百貨、高雄夢時代2百貨推出最新優惠，從11／13至11／15限定3天，館內指定櫃位消費滿1,000元送100元抵用券，門檻超低，其中還包括美食餐飲，兩個人吃頓飯不小心就賺到。

經過7場刺激的總冠軍賽，統一7-ELEVEN獅谷底翻身擊敗兄弟象，拿下職棒31年總冠軍，統一集團為慶祝獅隊封王，集結統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代推出超低門檻的回饋優惠，一連3天，全館指定櫃位消費滿1,000元，即送100元抵用券，且首度納入餐飲櫃位，跟朋友約吃就能輕鬆賺。

▲獅隊封王推優惠。（圖／統一集團、饗賓餐旅提供）

而在許多百貨展店的饗賓餐旅，旗下包括饗食天堂、旭集、饗饗、果然匯、開飯川食堂、饗泰多、台菜真珠共7品牌，近期也針對雙11檔期推出餐飲優惠，其中有「兩人同行一人免費」、「套餐免費兌換」、「點數兌換優惠券」等。

從即起至11／11一連3天，每天早上11點在「iEAT饗愛吃APP」中的「好康優惠專區」，開搶限量免費兌換券，另會員只要扣11點愛吃點，就能兌換品牌優惠券，在用餐時直接享優惠。

▲獅隊封王推優惠。（圖／統一集團、饗賓餐旅提供）

▲獅隊封王推優惠。（圖／統一集團、饗賓餐旅提供）

▲饗食天堂推雙11優惠，下載APP就可開搶。（圖／饗賓餐旅提供）

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